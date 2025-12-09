Entrega Adrián de la Garza más de 2,000 tarjetas Regia Plus

El municipio de Monterrey realizó la entrega de apoyos sociales al distribuir más de 2,000 Tarjetas Regia Plus a mujeres este martes en el Gimnasio Monterrey 400.

El acto fue encabezado por el alcalde, Adrián de la Garza Santos, y su esposa, la presidenta del DIF, Gaby Oyervides.

El edil regio aprovechó la ocasión para felicitar a las beneficiarias en vísperas de la temporada navideña y las exhortó a aprovechar el apoyo económico para cubrir las principales necesidades de sus hogares.

“El apoyo económico, que es muy importante, que lo disfruten mucho, que realmente les sirva, que estoy seguro de que así va a ser para poder fortalecer cada día más a nuestras y sus familias de Monterrey,” expresó De la Garza.

El alcalde destacó la satisfacción de reactivar el programa, reconociendo el impacto positivo que genera en la comunidad.

“Es un programa que a mí me da muchísimo gusto volverlo a implementar en Monterrey porque sé el efecto que causa no nada más en la simpatía y en la alegría de ustedes, sino en la casa, en la familia, en la colonia,” comentó.

A la entrega de la Tarjeta Regia Plus acudieron también el jefe de Gabinete, Fernando Margáin, y los secretarios Marcelo Segovia Páez, de Administración y Karina Barrón Perales, de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, así como las directoras Liliana Muraira de Gestoría Social, Ivonne Álvarez del DIF Monterrey y Wendy Cordero del Instituto de la Mujer Regia.

