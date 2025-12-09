Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_09_at_8_19_33_PM_d86d4c4e5d
Nuevo León

Entrega Adrián de la Garza más de 2,000 tarjetas Regia Plus

El municipio realizó la entrega de apoyos sociales al distribuir más de 2,000 Tarjetas Regia Plus a mujeres este martes en el Gimnasio Monterrey 400

  • 09
  • Diciembre
    2025

El municipio de Monterrey realizó la entrega de apoyos sociales al distribuir más de 2,000 Tarjetas Regia Plus a mujeres este martes en el Gimnasio Monterrey 400.

El acto fue encabezado por el alcalde, Adrián de la Garza Santos, y su esposa, la presidenta del DIF, Gaby Oyervides.

El edil regio aprovechó la ocasión para felicitar a las beneficiarias en vísperas de la temporada navideña y las exhortó a aprovechar el apoyo económico para cubrir las principales necesidades de sus hogares.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 8.19.33 PM.jpeg

“El apoyo económico, que es muy importante, que lo disfruten mucho, que realmente les sirva, que estoy seguro de que así va a ser para poder fortalecer cada día más a nuestras y sus familias de Monterrey,” expresó De la Garza.

El alcalde destacó la satisfacción de reactivar el programa, reconociendo el impacto positivo que genera en la comunidad.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 8.19.13 PM.jpeg

“Es un programa que a mí me da muchísimo gusto volverlo a implementar en Monterrey porque sé el efecto que causa no nada más en la simpatía y en la alegría de ustedes, sino en la casa, en la familia, en la colonia,” comentó.

A la entrega de la Tarjeta Regia Plus acudieron también el jefe de Gabinete, Fernando Margáin, y los secretarios Marcelo Segovia Páez, de Administración y Karina Barrón Perales, de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, así como las directoras Liliana Muraira de Gestoría Social, Ivonne Álvarez del DIF Monterrey y Wendy Cordero del Instituto de la Mujer Regia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_58_04_PM_3b6cec6510
Sorprende a regios señalética de Calzada Mauricio Fernández
Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_20_41_PM_98cba76fc7
Se pronuncia IP junto a PRI y PAN en contra del alza al ISN
af23ee14_c43c_467d_b5a6_d0bb84990b23_16287ea0ab
Estrena San Pedro ruta gratuita hacia la Alameda de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_58_04_PM_3b6cec6510
Sorprende a regios señalética de Calzada Mauricio Fernández
escena_katniss_peeta_773185561b
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a 'Hunger Games'
Whats_App_Image_2025_12_10_at_8_14_08_PM_8f86970a03
Cae 'El Limones', operador financiero de Los Cabrera en Coahuila
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
escna_jenni_rivera_a6b5e805cf
Jenni Rivera: 13 años de su legado en la música regional
nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
publicidad
×