Confirman captura de banda que asaltaba a traileros en Nuevo León

El Fiscal de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Salivar, y el Secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla Vargas, dieron a conocer la detención de una banda dedicada al robo a transportistas en los municipios de Escobedo y Ciénega de Flores.

De acuerdo con las autoridades, entre los cinco detenidos —cuyas identidades no fueron reveladas— se encuentra el presunto líder del grupo delictivo, identificado con el alias de “Mala Cara”, considerado uno de los principales operadores en los asaltos con violencia a camiones de carga en la región.

La detención se logró luego de que una trailera fuera atacada la tarde del martes en Ciénega de Flores, cuando circulaba sobre la Carretera a Laredo.

Según el reporte cinco hombres armados interceptaron a la conductora y la obligaron a desviarse hacia el Libramiento Noroeste, a la altura de una empresa de juguetes.

En ese punto, la víctima fue atada y retenida en la cabina, mientras los agresores escapaban con la caja remolque cargada con rines.

Gracias a las señales del GPS instalado en la unidad, elementos de Proxpol iniciaron un operativo de búsqueda que permitió rastrear la caja del tráiler hasta una pensión ubicada en el Anillo Periférico y la Carretera a Laredo.

En el sitio, los policías recuperaron la carga y detuvieron a cuatro sospechosos, incluyendo al presunto líder de la banda, la cual estaría relacionada con diversos robos cometidos en las rutas hacia Laredo, Colombia y Monclova.

Las autoridades estatales señalaron que continuarán investigando para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos similares registrados en los últimos meses.

