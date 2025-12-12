Podcast
Destaca detención de presuntos homicidas en San Nicolás

Durante los primeros de diciembre, se reportó una jornada violenta que dejó a cinco personas sin vida en dos hechos distintos

  12
  Diciembre
    2025

La Secretaría de Seguridad  del Estado destacó la detención de una pareja en el municipio de Escobedo presuntamente involucrada en los homicidios registrados hace unos días, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Durante la conferencia de prensa del Nuevo León Informa, el titular Gerardo Escamilla Vargas aseguró que dicha pareja contaba con una orden de aprehensión correspondiente a estos hechos violentos.

Resaltó que estas acciones corresponden a las efectuadas por la Mesa de Coordinación Metropolitana, realizadas en conjunto con elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal de Escobedo.

Su captura se suma a las tres anteriores registradas, por lo que se dio por desarticulada la célula delictiva vinculada con dichos homicidios.

Captura de presuntos homicidas en San Nicolás

Elementos de seguridad desplegaron una movilización para capturar a un hombre y una mujer presuntamente vinculados a los hechos de violencia registrados el pasado 02 de diciembre.

Esta aprehensión se registró en calles de la colonia Unión de Agropecuarios de Lázaro Cárdenas, donde se descubrió que la pareja se encontraba en posesión de 99 dosis de presunta cocaína y 69 de tipo cristal.

Por este hallazgo fueron puestos a disposición del Ministerio Público con el fin de determinar su situación jurídica.

 


