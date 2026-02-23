Podcast
Nuevo León

Tendrá Congreso letras áureas en honor al Gral. Mariano Escobedo

El Congreso aprobó la solicitud del homenaje de Andrés Mijes, en el marco del bicentenario del natalicio del militar y por el cual se bautizó este municipio

  • 23
  • Febrero
    2026

El Congreso del Estado aprobó honrar al General Mariano Escobedo colocando letras áureas con su nombre dentro del recinto de sesiones.

La solicitud del homenaje fue hecha por el presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes, en diciembre del 2025, en el marco del bicentenario del natalicio del militar y por el cual se bautizó este municipio.

“Nacido aquí en Nuevo León, en el municipio de Galeana, fue gobernador de San Luis Potosí y también de Nuevo León; además, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar y ministro de Guerra y Marina".

“Para las y los escobedenses es su legado, defender la soberanía de nuestro país representa un gran orgullo, ya que permea en nuestros días y representa un símbolo del humanismo mexicano que impulsa la 4T norteña encabezada por el alcalde Andrés Mijes. Además, la trayectoria del general Escobedo representa los valores de trabajo hacia el pueblo, tendiendo un crecimiento con justicia y que se dé además con orden y cohesión social”, dijo la diputada de Morena, Anylú Bendición, que representa el municipio de Escobedo.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso, por lo cual se colocarán las letras áureas con el nombre del general Mariano Escobedo en el Muro de Honor del recinto legislativo.


