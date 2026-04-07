Tamaulipas revisa calidad educativa de universidades privadas

21Con el objetivo de garantizar la excelencia académica y el cumplimiento de la ley, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Valdés , informó que el Gobierno del Estado publicará de manera anual en el Periódico Oficial la lista actualizada de las universidades privadas que conservan su Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), o en su caso quienes lo pierdan según sea el caso.

El titular de la dependencia explicó que estas revisiones periódicas permiten identificar qué instituciones cumplen con la normativa y cuáles han dejado de operar. En este sentido, detalló que recientemente se retiró el registro a tres planteles educativos que ya no contaban con la matrícula de alumnos suficiente para mantenerse activos.

El caso de los CREDES y escuelas normales

Valdés García aclaró que instituciones como los Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), no requieren de un trámite de RVOE estatal, ya que, al igual que las escuelas normales, dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, contando con una autorización de carácter nacional.

Sanciones y retiro de registros

Respecto a las universidades privadas, el secretario señaló que el RVOE es un trámite administrativo que puede ser cancelado tras dos o tres años de inoperatividad.

"Cuando los planteles ya no tienen alumnado y dejan de operar, el registro amerita una sanción y se procede a retirarlo", puntualizó.

Garantía para los estudiantes

A pesar de estas medidas, el funcionario aseguró que los derechos de los estudiantes actuales están protegidos y amparados para que puedan continuar con su proceso educativo.

Sin embargo, advirtió que aquellas universidades a las que se les retire el RVOE (ya sea federal o estatal) y no cuenten con un amparo legal, quedarán estrictamente impedidas para realizar nuevas inscripciones.

Finalmente, el secretario reconoció que en Tamaulipas existen universidades privadas de alta calidad que cumplen con una función social invaluable y se apegan estrictamente a la ley, por lo que estas acciones de vigilancia buscan precisamente fortalecer el sistema educativo estatal.

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