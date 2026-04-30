Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
894039ff_4e50_438b_9fa7_a44b581a2454_54f2ca80e9
Coahuila

Presentan libro sobre la evolución de los derechos de las mujeres

Esta es la segunda entrega de una serie editorial que el Congreso ha impulsado con el propósito de recuperar, documentar y difundir la construcción normativa.

  • 30
  • Abril
    2026

En el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, por parte del Congreso del Estado de Coahuila se llevó a cabo la presentación del libro “Evolución Legislativa de los Derechos de las Mujeres en Materia Constitucional en el Estado de Coahuila” por parte de las autoras: Luz María Diez de Urdanivia del Valle; María José Ríos Hurtado y Nicte Lucía Escalante, con la participación de la diputada María del Mar Treviño Garza.
 
Esta publicación es la segunda entrega de una serie editorial que el Congreso ha impulsado con el propósito de recuperar, documentar y difundir la construcción normativa de los derechos de las mujeres en la entidad. 

La primera edición, publicada en 2024, estuvo dedicada a los derechos político-electorales, por lo que ahora se aborda el ámbito constitucional, desde el cual se establecen los principios rectores del Estado y donde ha tomado forma, con el paso del tiempo, la garantía del derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia.
 
Las autoras del libro muestran la evolución de los derechos de las mujeres en las constituciones federal y local. A partir de una mirada académica, jurídica e histórica, la obra recoge los principales hitos en materia constitucional que han contribuido a ampliar y fortalecer los derechos de las mujeres en nuestro estado. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_04_16_004902_7063c7bd09
Impulsa Víctor Pérez transporte de leche materna en vuelos
fiscal_coahuila_b21ffe6db6
Reportan saldo blanco durante manifestaciones del 8M
DSC_07803_0a867467e2
Presentan nuevos títulos de Apapachos en la FIL Guadalajara
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_01_at_12_45_45_PM_a1d55193e8
Desmienten salida de titular de Educación en Tamaulipas
manifestacion_muerte_camila_5c68ef79d2
Exigen justicia tras ataque armado que le costó la vida a joven
trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×