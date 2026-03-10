FAA suspende vuelos de JetBlue por interrupción del sistema

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) suspendió brevemente todos los vuelos de JetBlue debudo a una interrupción del sistema.

La suspensión en tierra se levantó unos 40 minutos después de registrar este inconveniente, informó la agencia en un aviso publicado en su sitio web.

“Se ha resuelto una breve interrupción del sistema y hemos reanudado las operaciones” mencionó en el comunicado.

Este tipo de interrupciones ocurren en ocasiones, pero afectan de manera importante a los viajes.

En octubre, Alaska Airlines tuvo que mantener en tierra sus aviones durante horas debido a una interrupción de tecnología de la información. Tres meses antes, Alaska suspendió en tierra todos sus vuelos durante unas tres horas tras la falla de una pieza crítica de hardware en un centro de datos.

En agosto, un problema tecnológico llevó a United Airlines a mantener en tierra aviones en los principales aeropuertos de Estados Unidos y se retrasaron más de 1,000 vuelos.

La interrupción del sistema, como la descrita la compañía, duró varias horas.

En 2024, Delta Air Lines tuvo dificultades durante varios días para recuperarse de una interrupción tecnológica mundial causada por una actualización de software defectuosa.

La interrupción también afectó a otras aerolíneas, hospitales y empresas de todo el mundo.

Desalojan aeropuerto de Kansas City por amenaza de seguridad

Una amenaza de seguridad obligó al que cientos de viajeros fueran evacuados del Aeropuerto Internacional de Kansas City, Missouri.

De acuerdo con la polícia aeroportuaria se trabajó para identificar la seriedad de "cualquier amenaza potencial", aunque no se precisó de que se trataba.

