Arrestan a hombre por presunto acoso a menores en zona escolar

Un hombre fue detenido por la policía de Monterrey luego de que varios padres lo señalaran como un presunto acosador y que tuviera acercamiento con los niños afuera de la primaria Venustiano Carranza.

Durante más una hora un hombre quien no ha sido identificado fue retenido por los uniformados junto al vehículo que conducía sobre la avenida Venustiano Carranza frente a la explanada del mismo nombre que se ubica entre varias instituciones escolares.

Se trato de un despliegue policiaco luego de que varios padres de familia levantaron el reporte de que el individuo tiene varios días abordando a los menores de la escuela primaria que ahí se ubica, realizando cuestionamientos inapropiados e incluso ofreciendo regalos para acercarse a los niños.

En entrevista con El Horizonte, Keila, madre de familia y funcionaria de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) refirió que en un principio los oficiales no podían proceder pese a los múltiples señalamientos en contra del hombre.

Asimismo, comentó que esta persona se realizó tocamientos detrás del busto de Venustiano Carranza, al igual que al interior del vehículo y que ha sido visto por varias niñas del plantel.

“Al parecer la persona esta señalada por todo nosotros por que hace actos indebidos en un carro, estoy aquí como funcionaria, no me quieren hacer caso de que se lo lleven, mi niña es afectada también aquí del plantel, exhortan que tiene que investigar cuando ya esta señalado en el grupo de padres de familia.

“La persona se hace tocamientos atrás del muro ese, en el carro, esta aquí desde las 10 de la mañana, ofrece cocas, ofrece pásale al asiento de atrás, ya son muchas niñas que están diciendo lo mismo, nosotros como padres de familia estamos angustiados de este caso”, comentó la madre de familia.

Por su parte, Manuel Garza, jefe de región número uno, como autoridad educativa confirmo que existe un manifiesto de parte de los padres de familia y que darán el apoyo necesario a los estudiantes que resulten afectados.

“Hay un manifiesto de que no ofreciendo podcast y situaciones por el estilo. Entonces estamos a investigar esas situaciones. No podemos dejar todas las situaciones al libre albedrío de la sociedad, nada más así, porque sí, entonces necesitamos actuar lo que nos parezca sospechoso, si vamos a andar trabajando, es una orden que tenemos nosotros de nuestro sistema de estar prestando atención correcta a todo nuestro alumnado”, señaló Garza.

Dicha situación provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad para detener a este sujeto quien fue llevado a las instalaciones de la Policía Regia en espera de una denuncia formal para remitir al detenido.

A pesar de existir señalamientos de menores sobre la manera de actuar del adulto con varios de los alumnos de la secundaria y primaria que se encuentran en esta zona escolar.

“Desde el lunes el Señor estaban acercándonos y lo vimos y nos preguntó que cómo nos llamábamos y que si estamos en la secundaria… Ayer estábamos sentados ahí en las bancas y se nos acercó y nos empezó a preguntar que cómo nos llamábamos, que como nos íbamos, cuántos años teníamos, que quién nos caía mal, que si teníamos novio, que a qué hora venían por nosotros, que si vivíamos muy lejos de la secundaria y nos empezó a preguntar”, comentó una de las menores afectada.

Por último, minutos mas tarde de que el hombre fuera llevado a las instalaciones de la policía una madre de familia comentó que interpondría la denuncia formal con el objetivo de que se procese de manera legal al hombre que hasta el momento no ha sido identificado.

Además trascendió que se trata de cinco menores afectados quienes sus padres podrían integrar nuevas denuncias en contra del ahora detenido por el delito de acoso a menores.

