Nuevo León

Arte Fest 2025 traerá música, cine y danza gratis a San Pedro

San Pedro anunció el regreso del Arte Fest 2025, un festival cultural que se realizará del 2 al 5 de octubre con presentaciones gratuitas de música, cine y arte

  • 02
  • Septiembre
    2025

El municipio de San Pedro Garza García presentó oficialmente el regreso del Arte Fest 2025, un encuentro cultural que, tras seis años de ausencia, reunirá espectáculos gratuitos de música, teatro, danza, cine y artes visuales.

La edición se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre en distintos recintos municipales como el Auditorio San Pedro, Plaza Juárez, Plaza Fátima, los bajos del Palacio Municipal y el predio del futuro Gran Parque, informó Luis Susarrey, secretario general del Ayuntamiento.

Cartelera estelar de música y cultura

La programación contará con la participación de Susana Zabaleta, Aleks Syntek, Kinky y Los Ángeles Azules, quienes encabezarán los conciertos.

De acuerdo con Alejandra Álvarez, secretaria de Cultura, el objetivo del festival es abrir un espacio de encuentro, inspiración y disfrute comunitario, promoviendo el acceso a la cultura y fortaleciendo la identidad de San Pedro.

Un proyecto que busca trascender administraciones

Por su parte, el secretario ejecutivo del alcalde, Juan Pablo Castuera, aseguró que la intención es que el Arte Fest se consolide como una tradición anual, sin importar el cambio de administraciones, convirtiéndose en un referente cultural de la ciudad.

“Es un proyecto muy importante para esta administración, pero también ya forma parte de la historia del municipio”, apuntó.

Entrada libre con boletaje limitado

Todos los eventos serán gratuitos; sin embargo, las actividades programadas en el Auditorio San Pedro y en Plaza Fátima tendrán acceso controlado con boletos debido a la capacidad de los espacios.

Las autoridades municipales invitaron a los ciudadanos a estar atentos a las redes sociales oficiales para conocer la programación detallada y el proceso de obtención de boletos.


