Encabezan Samuel y Mariana festejo por el Día de Reyes

En un ambiente de fiesta y tradición, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, celebraron el Día de Reyes junto a miles de familias neolonesas en la Explanada de los Héroes.

El evento central fue el corte de la "Macro Rosca", una pieza de 450 metros lineales que se extendió a lo largo de la Macroplaza, acompañada de chocolate caliente para todos los asistentes.

Durante su mensaje, el mandatario estatal realizó un balance del trabajo realizado y delineó las prioridades para el año que comienza.

Tras calificar al 2025 como el "año de la seguridad pública", aseguró que el 2026 estará marcado por la culminación de proyectos de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

“Les prometo que viene un mejor 2026; vienen las obras del Metro, 750 camiones más, el Parque del Agua, los nuevos parques de Constitución y Morones, el Hospital Infantil y el Nuevo Capullos”, resaltó García Sepúlveda.

La celebración no solo fue gastronómica; el gobierno estatal repartió 3 mil 500 regalos a las niñas y niños que tuvieron la fortuna de encontrar "el Niño Dios" en su trozo de rosca.

Por su parte, Rodríguez agradeció la respuesta de la ciudadanía no solo a este evento, sino a todas las actividades de la "Macro Navidad" que concluyen con esta festividad.

“Gracias por habernos acompañado y disfrutado de esta temporada. Queremos que sepan que les deseamos lo mejor para este 2026”, expresó la titular de Amar a Nuevo León.

El festejo estuvo amenizado por la Banda de Música del Estado, que puso el toque solemne y tradicional, mientras que el entretenimiento infantil corrió a cargo del show de Los Payasónicos, quienes hicieron vibrar a los más pequeños en el corazón de Monterrey.

Comentarios