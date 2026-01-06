Podcast
Nuevo León

Encabezan Samuel y Mariana festejo por el Día de Reyes

El gobernador de Nuevo León y la titular de Amar a Nuevo León encabezaron la celebración con el corte de la "Macro Rosca", una pieza de 450 metros lineales

  06
  Enero
    2026

En un ambiente de fiesta y tradición, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, celebraron el Día de Reyes junto a miles de familias neolonesas en la Explanada de los Héroes.

El evento central fue el corte de la "Macro Rosca", una pieza de 450 metros lineales que se extendió a lo largo de la Macroplaza, acompañada de chocolate caliente para todos los asistentes.

Durante su mensaje, el mandatario estatal realizó un balance del trabajo realizado y delineó las prioridades para el año que comienza.

 

WhatsApp Image 2026-01-06 at 7.18.12 PM.jpeg

Tras calificar al 2025 como el "año de la seguridad pública", aseguró que el 2026 estará marcado por la culminación de proyectos de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

“Les prometo que viene un mejor 2026; vienen las obras del Metro, 750 camiones más, el Parque del Agua, los nuevos parques de Constitución y Morones, el Hospital Infantil y el Nuevo Capullos”, resaltó García Sepúlveda.

La celebración no solo fue gastronómica; el gobierno estatal repartió 3 mil 500 regalos a las niñas y niños que tuvieron la fortuna de encontrar "el Niño Dios" en su trozo de rosca.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 7.17.34 PM.jpeg

Por su parte, Rodríguez agradeció la respuesta de la ciudadanía no solo a este evento, sino a todas las actividades de la "Macro Navidad" que concluyen con esta festividad.

“Gracias por habernos acompañado y disfrutado de esta temporada. Queremos que sepan que les deseamos lo mejor para este 2026”, expresó la titular de Amar a Nuevo León.

El festejo estuvo amenizado por la Banda de Música del Estado, que puso el toque solemne y tradicional, mientras que el entretenimiento infantil corrió a cargo del show de Los Payasónicos, quienes hicieron vibrar a los más pequeños en el corazón de Monterrey.


