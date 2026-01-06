Salvan a 10 murciélagos en edificio del Centro de Monterrey

En una exitosa intervención de protección a la fauna urbana, elementos de la Guardia Forestal iniciaron el año con el rescate de 10 murciélagos cola suelta (Tadarida brasiliensis) que se encontraban en una situación de riesgo en el corazón de la ciudad.

El hallazgo ocurrió en un edificio de la zona centro de Monterrey, donde los ejemplares quedaron atrapados accidentalmente en el espacio comprendido entre la tela mosquitera y el cristal de una ventana, lo que les impedía emprender el vuelo por cuenta propia.

Bajo protocolos de manejo seguro, los “Rangers” de la corporación realizaron las maniobras necesarias para extraer a los murciélagos sin causarles daño.

Tras una revisión rápida para asegurar que se encontraran en óptimas condiciones de salud, fueron resguardados temporalmente en contenedores ventilados.

“La Guardia Forestal inició el año con un exitoso rescate de 10 ejemplares de murciélago Tadarida brasiliensis, los cuales se encontraban atrapados entre la mosquitera y la ventana de un edificio ubicado en la zona centro de Monterrey”, informó la corporación en sus cuentas oficiales.

“Gracias a los Rangers los ejemplares fueron resguardados para su posterior liberación durante la tarde-noche en un área natural”.

El murciélago Tadarida brasiliensis es una especie clave para el ecosistema de Nuevo León, ya que funciona como un potente controlador de plagas, alimentándose de toneladas de insectos cada noche.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no lastimar a estos animales en caso de encontrarlos en zonas urbanas y, en su lugar, reportar los hallazgos a los cuerpos de protección animal o forestal para garantizar un manejo adecuado que preserve la biodiversidad de la región.

