Lanza Tigres jersey sin publicidad y de edición limitada
Club Tigres presentó un jersey oficial sin patrocinadores, en edición limitada de mil piezas, como homenaje a su identidad y a la afición
El Club Tigres sorprendió a su afición con el lanzamiento de un jersey oficial tipo home completamente libre de patrocinadores, una pieza inédita que busca rendir homenaje a la identidad, la historia y el orgullo que rodean a la institución universitaria.
Un diseño que rompe esquemas
El uniforme destaca por su diseño limpio y sobrio, alejándose de los estándares del futbol profesional. El amarillo característico del club domina la prenda, acompañado de detalles en azul intenso en mangas, costados y cuello en “V”, lo que le da un estilo moderno y elegante.
En el frente únicamente aparecen los elementos esenciales: el escudo de la UANL, el nombre TIGRES y un distintivo conmemorativo “1960–2025”, que subraya el legado histórico del equipo.
🔥 Edición limitada y con un valor especial para la afición Incomparable.
Encuéntralo en Tigre Tienda física y online. pic.twitter.com/yfMFHOQ1Xa
Homenaje a la identidad felina
La ausencia total de patrocinadores permite que el jersey luzca una imagen pura y atemporal, convirtiéndolo en una pieza altamente valorada por coleccionistas y aficionados.
Más que una camiseta, el club lo define como un símbolo de pertenencia y conexión con su gente.
Cabe señalar que dicho jersey sin patrocinadores será una edición exclusiva de solo 1,000 piezas, disponibles desde este miércoles 14 de enero.
