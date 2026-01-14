Podcast
Deportes

Lanza Tigres jersey sin publicidad y de edición limitada

Club Tigres presentó un jersey oficial sin patrocinadores, en edición limitada de mil piezas, como homenaje a su identidad y a la afición

  • 14
  • Enero
    2026

El Club Tigres sorprendió a su afición con el lanzamiento de un jersey oficial tipo home completamente libre de patrocinadores, una pieza inédita que busca rendir homenaje a la identidad, la historia y el orgullo que rodean a la institución universitaria.

Un diseño que rompe esquemas

El uniforme destaca por su diseño limpio y sobrio, alejándose de los estándares del futbol profesional. El amarillo característico del club domina la prenda, acompañado de detalles en azul intenso en mangas, costados y cuello en “V”, lo que le da un estilo moderno y elegante.

En el frente únicamente aparecen los elementos esenciales: el escudo de la UANL, el nombre TIGRES y un distintivo conmemorativo “1960–2025”, que subraya el legado histórico del equipo.

Homenaje a la identidad felina

La ausencia total de patrocinadores permite que el jersey luzca una imagen pura y atemporal, convirtiéndolo en una pieza altamente valorada por coleccionistas y aficionados.

Más que una camiseta, el club lo define como un símbolo de pertenencia y conexión con su gente.

Cabe señalar que dicho jersey sin patrocinadores será una edición exclusiva de solo 1,000 piezas, disponibles desde este miércoles 14 de enero.


