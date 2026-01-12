Rumores de ruptura rodean a Alicia Villarreal y Cibad Hernández

La vida sentimental de la cantante regiomontana Alicia Villarreal volvió a colocarse en el centro de la atención mediática, luego de que surgieran rumores sobre un presunto distanciamiento con su pareja, Cibad Hernández, a raíz de una fuerte discusión ocurrida a mediados de diciembre.

De acuerdo con fuentes cercanas, Alicia habría pasado sola las festividades de Navidad y Año Nuevo en Guadalajara, lo que avivó las versiones sobre una posible separación, luego de que la pareja no se mostrara junta durante las fechas decembrinas.

Presunto conflicto por dinero

Según las versiones difundidas, el distanciamiento habría comenzado cuando Cibad Hernández presuntamente solicitó a la cantante 12 mil dólares para cubrir impuestos y gastos relacionados con demandas interpuestas por dos de sus exparejas.

Ante la negativa de Villarreal a entregar dicha cantidad, la relación habría entrado en una etapa de tensión.

El conflicto se habría intensificado cuando Alicia viajó sola a Guadalajara para someterse a un procedimiento estético, sin la compañía de su pareja.

Conflictos previos y entorno cercano

Anteriormente hubo un conflicto con Hugo Mejuto, amigo cercano de la cantante, quien supuestamente le habría solicitado 700 mil pesos para la producción del proyecto Grandiosas, monto que, según versiones, no habría sido devuelto.

De acuerdo con estas mismas fuentes, Mejuto y Hernández mantendrían una relación cercana, lo que habría complicado aún más la situación personal de la intérprete.

Señalamientos de manipulación

Personas cercanas a Alicia Villarreal han manifestado preocupación, al señalar que Hernández presuntamente estaría influyendo para distanciarla de su familia y de sus hijos.

Incluso se menciona que la cantante se encontraría en un estado de vulnerabilidad emocional, situación que, según estas versiones, habría sido aprovechada para ejercer una supuesta manipulación.

Relación bajo el escrutinio público

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández fue confirmada públicamente en agosto pasado y desde entonces ambos compartieron momentos juntos en redes sociales, incluyendo un tatuaje que simbolizaba la seriedad de su vínculo.

No obstante, los rumores recientes apuntan a que los problemas económicos y personales habrían generado un quiebre en la relación.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido una postura oficial. Todas las versiones se mantienen como presuntas y provienen de testimonios difundidos por la periodista Chamonic.

