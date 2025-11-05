Aseguran arsenal en Guadalupe ligado a robo en San Pedro

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplieron una orden de cateo en una vivienda del municipio de Guadalupe, donde localizaron un arma de fuego, ropa táctica y teléfonos celulares, como parte de las indagatorias por el robo de una camioneta cometido en San Pedro Garza García.

El operativo se llevó a cabo el martes 4 de noviembre en una casa ubicada sobre la calle De la Pampa, en la colonia Valle del Sol, con apoyo de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La intervención derivó de una carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo, ocurrido en septiembre pasado, cuando una camioneta fue sustraída del domicilio de la víctima en San Pedro.

Durante el cateo, los agentes aseguraron un arma corta abastecida con cargador y cartuchos útiles, además de municiones de distintos calibres, chalecos y prendas tácticas en color negro, así como varios teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

De forma paralela, en la misma colonia, detectives de la AEI cumplimentaron una orden de aprehensión por robo calificado en contra de un hombre identificado como Juan Alberto “N”, de 39 años, presuntamente implicado en el hurto que dio origen a la investigación.

El inmueble intervenido quedó asegurado por el Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias para establecer la relación entre los indicios asegurados y el robo del vehículo.

