Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T113955_733_3b747a4541
Coahuila

Caen dos hombres con armas y explosivos en Monclova

Tras realizar un cateo en dos viviendas de Monclova, autoridades aseguraron dos armas, cargadores y diversas dosis de presunta droga

  • 13
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General del Estado en coordinación con las corporaciones de seguridad local y federal, lograron la detención de dos personas durante la cumplimentación de una orden de cateo en dos domicilios de Monclova.

Durante este cateo, en uno de los domicilios se logró asegurar un arma larga, un arma corta, dos cargadores y municiones.

En el segundo cateo se logró asegurar dos armas cortas, cartuchos, paquetes de hierba con características de mariguana, y dos objetos metálicos cuyas características hacen presumir que se trata de artefactos explosivos, mismos que fueron puestos a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El fiscal Federico Fernández Montañez, dijo que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Señaló que la Fiscalía está trabajando en labores de inteligencia que les permita ir un paso adelante en la prevención del delito, así como en la respuesta rápida y determinante cuando se registran hechos delictivos.

Fernández Montañez destacó la coordinación que la Fiscalía tiene con la Policía Estatal, las Policías Municipales de todo el estado y con las fuerzas federales, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_13_at_5_17_23_PM_e42bbd1309
Fiscalía de NL presenta nueva política de persecución penal
EH_DOS_FOTOS_2025_10_13_T154618_835_18c400b429
Aseguran 33,000 litros de hidrocarburo en Jalisco
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T151920_980_4c3dcfafe5
Destruye FGR 23 vehículos con blindaje artesanal en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

diputados_mesas_presupuesto_8a53c881be
Aprueba Congreso mesas de trabajo para el presupuesto 2026
G3_Oo2f_N_Wg_A_Ec_F_0_280e428d89
Venezuela ofrece apoyo a México tras inundaciones mortales
robo_agencia_audi_913b5f1a24
Roban $173 mil tras fraude telefónico en agencia en San Pedro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×