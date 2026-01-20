Cuestiona MC ‘ajuar millonario’ de Lorena de la Garza

Luego de que un medio nacional y luego mediante WhatsApp se difundiera un listado de artículos de lujo que la diputada local del PRI, Lorena de la Garza, ha presumido en redes sociales, Movimiento Ciudadano exigió que la legisladora explique el origen de los recursos con que los adquiere.

La coordinadora de esa bancada en el Congreso local, Sandra Pámanes, señaló que De la Garza tiene que explicar “¿quién pompó?”, sobre todo porque a simple vista se percibe una “incongruencia” entre los gastos y los ingresos de la también presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local.

“De una manera coloquial, yo le preguntaría a Lorena de la Garza: ¿quién pompó?"

“Ella ha sido de las que más ha cuestionado el uso de los recursos públicos y, pues, no se justifica ese tipo de gasto en lo personal; se nota un derroche de recursos en muchos sentidos, que ya lo ha demostrado también en el pasado, y esto es una gran incongruencia frente a lo que supuestamente ya ha querido manejar frente a la ciudadanía, de una postura de ataque a la corrupción”, indicó la emecista.

Este martes circuló en redes sociales un listado de 21 artículos de lujo como joyas, prendas de vestir y bolsos que De la Garza ha presumido en redes y cuyo costo conjunto, de acuerdo con los precios de las marcas, es de más de $1 millón de pesos.

El listado fue titulado como “Lorena de la Garza y su clóset millonario; 21 prendas con valor de $1 millón 041,307 pesos”.

Según el documento, la priista ha presumido una pulsera Cartier con diamantes con costo de $305,000 pesos; también un reloj Cartier-Santos de $153,000 pesos; una gargantilla verde cuyo costo ronda los $105,936 pesos y unos aretes de esmeraldas por 13,000 pesos, más otros de eslabón Tiffany que cuestan $98,500 pesos.

En el listado destaca también una bolsa negra Yves Saint Laurent de $57,229 pesos; unas chanclas de piel de becerro marca Celine por $24,700 pesos y unos flats Alaia de $34,034 pesos.

En su guardarropa, la priista también tiene un suéter Ralph Lauren cuyo costo es de $43,839 pesos y un cinto Cassandré por Yves Saint Laurent por $10,364 pesos.

Pámanes Ortiz afirmó que los servidores públicos deben ser congruentes entre el decir y el actuar; por eso la legisladora debe salir ante la comunidad a explicar si con sus ingresos le alcanza para esas compras.

“Los gastos excesivos en productos de lujo no van de acuerdo con la vida que todos llevamos".

“Absolutamente, y lo vemos en esto, y cómo puede derrochar recursos en muchísimas otras cosas que no van de acuerdo con el ingreso, y en ese sentido, pues que nos dé una explicación, sobre todo frente a la ciudadanía, aquella a la que tanto le habla y señala a un sinfín de situaciones, pero que en lo personal, pues, obviamente deja mucho que desear".

“Que dé una explicación en relación a estos gastos excesivos y que pueden ser de índole personal, pero que a final de cuentas somos servidores públicos y nos debemos a la ciudadanía y esto es una total incongruencia entre el ingreso y el gasto que en este momento está representando ella”, señaló.

