Nuevo León

Congreso sigue sin invitación del Ejecutivo para ver presupuesto

El Congreso del Estado aseguró que hasta este martes no han sido buscados por parte del Poder Ejecutivo para trabajar en un nuevo presupuesto

  • 20
  • Enero
    2026

Aunque ya se ha dicho mucho sobre reuniones y llegar a acuerdos, el Congreso del Estado aseguró que hasta este martes no han sido buscados por parte del Poder Ejecutivo para trabajar en un nuevo presupuesto.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso del Estado, la priista Lorena de la Garza, indicó que ellos ven las declaraciones del ejecutivo más mediáticas que una clara intención de querer llegar a un acuerdo por el presupuesto.

“No han tenido interlocución con el Congreso del estado, no han buscado a la Comisión de Presupuesto, no han buscado a los Coordinadores; yo no sé hasta dónde quieren estirar la liga".

“Sabemos lo comprometidas que están las finanzas públicas, particularmente el tema de deuda; no sé cómo le están haciendo para los pagos de las obras más importantes del Gobierno del Estado, porque la mayor parte del recurso ya lo tienen comprometido”, dijo Lorena de la Garza.

Indicó que la Comisión de Presupuesto no ha sesionado para ver los vetos enviados por el gobernador, Samuel García, ya que para poder sesionar se tendrían que hacer modificaciones al dictamen, las cuales, para tener los 28 votos de aprobación, deben hacerse en consenso con al menos una bancada más.

“El momento legislativo en el que estamos es que ahorita tenemos un proyecto de presupuesto vetado, entonces no tenemos otro proyecto de presupuesto sobre el cual trabajar, tampoco sabemos si ellos van a enviar una contrapropuesta".


