Asisten a joven lesionada tras caída en el Cerro de las Mitras

Una joven de 18 años fue auxiliada durante la noche del domingo, luego de sufrir una caída mientras se encontraba en el Cerro de las Mitras, a la altura del primer chorradero, en hechos registrados en el municipio de Monterrey.

El reporte se recibió alrededor de las 19:15 horas, lo que movilizó a rescatistas hacia la zona ubicada en las inmediaciones de la avenida Pedro Infante y avenida Puerta del Sol.

Tras avanzar por terreno accidentado, los elementos lograron hacer contacto con la joven, quien presentaba lesiones en la cadera y traumatismo en el rostro, derivado de la caída.

Debido a la complejidad del terreno, la falta de luz natural y las condiciones de seguridad, se determinó pernoctar en un punto seguro.

Durante la noche, la joven fue protegida con una manta térmica para conservar el calor corporal, manteniéndose en constante monitoreo en espera de continuar las maniobras de rescate.

Fue hasta las 04:20 horas cuando se emitió la actualización del operativo, informándose que el descenso se realizaría a primera hora del día, una vez que las condiciones fueran más favorables para garantizar un traslado seguro.

En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes continuaron con el operativo de rescate en coordinación con sus protocolos de atención en zonas de montaña.

