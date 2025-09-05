Cerrar X
Nuevo León

Ataque armado deja dos hombres sin vida en Allende

Dos hombres murieron tras ser blanco de diversas detonaciones de arma de fuego. Una de las víctimas, perdió la vida en el lugar

La violencia alcanzó al municipio de Allende la noche del jueves, luego de que un ataque a balazos en la colonia Privada San Antonio dejara como saldo a dos hombres sin vida. 

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles Medusa y Penélope, donde varias detonaciones fueron dirigidas contra un grupo de personas que se encontraba reunido en el lugar.

Testigos señalaron que una de las víctimas perdió la vida de manera inmediata en el sitio, mientras que otro de los heridos fue trasladado de urgencia al hospital del IMSS número 16, donde falleció mientras recibía atención médica. Trascendio que habría un tercer hombre lesionado de bala. 

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad de los fallecidos ni del lesionado. Elementos policiales mantienen resguardada la zona, mientras peritos recolectan evidencia balística y realizan las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial trascendió que el ataque podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas; sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión y aseguraron que continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.


