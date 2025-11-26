Aumento a ISN se puede modificar: Carlos Garza

Ante los reclamos de los empresarios por el aumento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el Tesorero, Carlos Garza, aseguró que sí se puede modificar, pero eso dependerá de los diputados.

En entrevista indicó que junto con la Secretaría del Trabajo y la de Economía se han hecho reuniones con todas las cámaras empresariales, pero aún no han fijado un punto medio, pero sí se está buscando.

“No, no hemos llegado a un detalle específico, platicamos con todas las cámaras el pasado lunes y dijimos que íbamos a buscar algunas alternativas, pero hay que darle también, obviamente, su responsabilidad y atribución al congreso.

“La iniciativa ya está presentada y los empresarios le dicen al Congreso que pudiésemos buscar una ruta para mejorar la iniciativa; yo creo que el Congreso lo va a tomar con mucho más este interés y pudiese haber alguna posibilidad de cambio”, dijo Carlos Garza.

Se le cuestionó si ya habían llegado a un acuerdo para que el aumento del ISN no sea del 3 al 4%, sino de una menor cantidad, a lo cual indicó que no hay todavía una cifra y que desconocía si el Congreso ya había hecho algún ajuste.

“Desconozco si al día de hoy el Congreso tiene ya una opinión en específico en ese tema, pero con los empresarios estamos platicando y evidentemente está pendiente.

“Seguiremos con reuniones específicas con ellos; tuvimos una larga. El lunes manifestaron sus preocupaciones y, pues, estamos tomando nota y estamos trabajando en eso, no hemos hecho un planteamiento en específico”, agregó el funcionario.

