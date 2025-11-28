Avalan subasta para construir Centro de Atención al Autismo

Padres de familia con hijos dentro del espectro autista expresaron su respaldo a la propuesta municipal de subastar 17 predios ubicados en zonas industriales, con el fin de financiar la construcción del Centro de Atención al Autismo en Santa Catarina.

Mario Cepeda, padre de Ángel de Jesús, quien recibe terapias en el CRI Santa Catarina, afirmó que el proyecto representa una oportunidad significativa para las familias que requieren atención especializada y continua.

“Estoy a favor, esta obra es muy benéfica para mi hijo y para las demás familias, porque en un solo lugar se daría la atención integral que él necesita”, comentó.

Agregó que el proyecto no debe frenarse por motivos políticos: “Necesitamos y merecemos este centro; va a dejar huella”.

Más de 300 familias serían beneficiadas

El matrimonio integrado por Marisol García y Gustavo González, padres de Nailea, diagnosticada con asperger y TDH, y de Galadriel, también con TDH, consideró que la subasta de predios es una vía adecuada para obtener los recursos necesarios y avanzar con la obra.

“Es una manera idónea para obtener fondos. Nosotros no tenemos los recursos, y si el municipio puede ayudarnos con este proyecto, estamos de acuerdo”, señaló Gustavo.

Josefina Hernández, madre de Miguel, destacó que actualmente no existe un centro especializado que atienda de manera integral a menores con autismo, por lo que la construcción del nuevo espacio representa un avance urgente para la comunidad.

“Hace tres años lo diagnosticaron con asperger y esto le ayudaría mucho. Es un bienestar para todos los niños con autismo; tendrán una mejor atención”, dijo.

Para Alma Rosa Galván, madre de Jaime, quien recibe terapia conductual en el CRI, el proyecto es esencial, especialmente para casos con mayores requerimientos terapéuticos.

“No hay una obra de este tipo que nos ayude. Mi hijo tiene autismo grado tres y necesitamos este centro. Ojalá la gente apoye la subasta, porque realmente se necesita”, expresó.

Por otra parte, el municipio proyecta que el Centro de Atención al Autismo atenderá a más de 300 familias, ofreciendo consultas, terapias, diagnóstico y acompañamiento especializado.

