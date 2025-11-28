Cerrar X
papas_autismo_e0e2272dc5
Nuevo León

Avalan subasta para construir Centro de Atención al Autismo

Padres de menores con autismo respaldaron la subasta de 17 predios municipales para financiar el nuevo Centro de Atención al Autismo en Santa Catarina

  • 28
  • Noviembre
    2025

Padres de familia con hijos dentro del espectro autista expresaron su respaldo a la propuesta municipal de subastar 17 predios ubicados en zonas industriales, con el fin de financiar la construcción del Centro de Atención al Autismo en Santa Catarina.

Mario Cepeda, padre de Ángel de Jesús, quien recibe terapias en el CRI Santa Catarina, afirmó que el proyecto representa una oportunidad significativa para las familias que requieren atención especializada y continua.

“Estoy a favor, esta obra es muy benéfica para mi hijo y para las demás familias, porque en un solo lugar se daría la atención integral que él necesita”, comentó.

Agregó que el proyecto no debe frenarse por motivos políticos: “Necesitamos y merecemos este centro; va a dejar huella”.

Más de 300 familias serían beneficiadas

El matrimonio integrado por Marisol García y Gustavo González, padres de Nailea, diagnosticada con asperger y TDH, y de Galadriel, también con TDH, consideró que la subasta de predios es una vía adecuada para obtener los recursos necesarios y avanzar con la obra.

“Es una manera idónea para obtener fondos. Nosotros no tenemos los recursos, y si el municipio puede ayudarnos con este proyecto, estamos de acuerdo”, señaló Gustavo.

Josefina Hernández, madre de Miguel, destacó que actualmente no existe un centro especializado que atienda de manera integral a menores con autismo, por lo que la construcción del nuevo espacio representa un avance urgente para la comunidad.

“Hace tres años lo diagnosticaron con asperger y esto le ayudaría mucho. Es un bienestar para todos los niños con autismo; tendrán una mejor atención”, dijo.

Para Alma Rosa Galván, madre de Jaime, quien recibe terapia conductual en el CRI, el proyecto es esencial, especialmente para casos con mayores requerimientos terapéuticos.

“No hay una obra de este tipo que nos ayude. Mi hijo tiene autismo grado tres y necesitamos este centro. Ojalá la gente apoye la subasta, porque realmente se necesita”, expresó.

Por otra parte, el municipio proyecta que el Centro de Atención al Autismo atenderá a más de 300 familias, ofreciendo consultas, terapias, diagnóstico y acompañamiento especializado.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

papas_escuela_matamoros_4b07c99915
Exigen padres de familia asignen maestro en primaria de Matamoros
ac1ba23a_e4f5_41d3_b19f_7a0d31411076_612f3093d4
Piden mayor seguridad en el Jardín de Niños tras robo en Saltillo
Whats_App_Image_2025_11_12_at_2_31_04_PM_2bec916812
Piden apoyo para reparar barda y reforzar seguridad en kínder
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T151056_042_66be817f0c
La 'Pandilla' no pierde ante las 'Águilas' en cuartos de final
INFO_7_UNA_FOTO_89_f81fef6685
Muere bebé atropellado por su mamá en Santiago
INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×