Avanza transformación de 'Las Sabinitas' en Guadalupe

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado informó que, como parte de la remedición de la zona conocida como Las Sabinitas, en el municipio de Guadalupe, se ha logrado el retiro de 5 mil toneladas de residuos, así como la clausura y remediación de nueve depósitos ilegales.

Durante los trabajos de supervisión, Raúl Lozano, titular de la dependencia, informó que las acciones implementadas han logrado revertir una problemática acumulada durante más de 40 años.

“Lo que hoy vemos en las Sabinitas es el inicio de un nuevo capítulo”, expresó. “Poco a poco, este espacio vuelve a tener vida gracias a nuestro esfuerzo conjunto con los habitantes”.

Permiten recuperación de más de un kilómetro lineal

Se informó que los trabajos han permitido la recuperación de más de un kilómetro lineal del cauce del río y la liberación de 56 predios.

En total, se habían identificado 14 montículos de residuos en el área, que afectaban al menos a 18 colonias.

La estrategia de remedición, según se detalló, ha sentado las bases para la regeneración ecológica del sitio con más de 21 mil personas beneficiadas.

Además, se logró erradicar prácticas de maltrato animal, incendios provocados y otras actividades ilícitas en el área.

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