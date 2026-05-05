AyD estima renovar hasta 70 kilómetros de drenaje en 2026

Ante los esfuerzos por la renovación de la red sanitaria en el Área Metropolitana, Agua y Drenaje estima que podrán renovar hasta 70 kilómetros de tubería para finales de este 2026.

En una entrevista exclusiva para El Horizonte, el director Eduardo Ortegón Williamson detalló que se han sustituido más de 48 kilómetros de tubería en al menos ocho municipios, con recurso crediticio autorizado por el propio Congreso del Estado.

“Tenemos 48 kilómetros en más de ocho municipios, más bien en ocho municipios del área metropolitana.”

Ortegón Williamson aseguró que, hasta el momento, a esta sustitución en la red pluvial se le complementa con campañas de limpieza, desazolves con equipos hídricos de alta presión, así como un programa de control de descargas.

“Muy buena parte de los problemas que tenemos en los drenajes no es que el drenaje esté colapsado, es que el drenaje está tapado y mucho con residuos de grasas de origen animal y vegetal. Por lo mismo tenemos un programa de control de descargas”.

Aprueban recurso crediticio de 498 millones de pesos para 48 kilómetros renovados

El director aseguró que el recurso crediticio aprobado por las autoridades estatales ronda los 498 millones de pesos para 48 kilómetros renovados. Sin embargo, enfatizó que los 22 kilómetros restantes corren con personal y recursos propios de la paraestatal.

Aseguró que el objetivo de este proyecto es sustituir la infraestructura debido a que es anticuada y averiada, por lo que ha sido un cambio positivo para la población beneficiada.

“El tema de las tuberías que están viejas y que tendrán fugas. Sin duda la población ahorita la queja mucho estos problemas. Más estoy seguro que, y espero lo confirmen, que esta percepción de problemas en el drenaje ha venido a la baja en estos últimos meses, porque en verdad hemos ya cambiado mucho”

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