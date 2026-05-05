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Nuevo León

Este jueves llegará a NL el frente frío 49; récord de temporada

Las autoridades de Protección Civil del Estado emitieron un aviso preventivo ante la llegada de un nuevo sistema frontal, que impactará la entidad el jueves

  • 05
  • Mayo
    2026

Con la llegada del frente frío 49 este jueves, Nuevo León superará el pronóstico oficial de la temporada 2025-2026, el cual estimaba inicialmente el ingreso de solo 48 sistemas frontales.

Las autoridades de Protección Civil del Estado emitieron un aviso preventivo ante la llegada de un nuevo sistema frontal, que impactará la entidad durante la jornada de este jueves. 

Se prevé que el fenómeno, en interacción con un canal de baja presión, genere un cambio significativo en las condiciones meteorológicas tras un periodo de intenso calor.

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De acuerdo con el reporte oficial basado en datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío provocará precipitaciones que irán de moderadas a fuertes, acompañadas de rachas de viento y un ligero descenso en la temperatura en la mayor parte del territorio neoleonés.

Ante el pronóstico de pavimentos resbaladizos y la posible reducción de visibilidad, Protección Civil de Nuevo León recomienda a la ciudadanía evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias, manejar con extrema precaución, respetando las distancias de frenado y mantenerse informado a través de los canales y avisos oficiales de las autoridades.

El Centro de Operaciones de Emergencia informó que se mantiene en monitoreo constante para atender cualquier eventualidad. Se recuerda a la población que, en caso de cualquier situación de riesgo o emergencia, deben comunicarse de inmediato a la línea 9-1-1.


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