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Nuevo León

Lanza San Pedro guía digital rumbo al Mundial 2026

San Pedro presentó oficialmente “Conoce San Pedro”, una innovadora plataforma digital diseñada para posicionar al municipio como un referente turístico

  • 05
  • Mayo
    2026

El municipio de San Pedro Garza García presentó oficialmente “Conoce San Pedro”, una innovadora plataforma digital diseñada para posicionar al municipio como un referente turístico y gastronómico global de cara al Mundial de 2026.

El portal, accesible a través de conoce.sanpedro.gob.mx, centraliza la oferta de restaurantes, parques emblemáticos y recintos culturales, facilitando la experiencia tanto para turistas extranjeros como para los residentes locales.

Durante el lanzamiento, el alcalde Mauricio Farah destacó que, aunque el detonante es la cercanía del torneo mundialista, la plataforma nace con la vocación de ser un recurso permanente para la ciudad.

“Para nosotros es una acción más que hacemos referente a la fiesta que se va a empezar a vivir en 37 días, mundial, pero es una acción que queremos ya se quede. Nos ayuda mucho que finamente es una guía muy práctica para que cualquier persona que venga aquí a San Pedro tengan acceso a información de restaurantes, parques y actividades culturales”, afirmó el edil sampetrino.

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Para garantizar que la información llegue a todos los rincones, el Secretario Ejecutivo, Juan Pablo Castuera, informó sobre la instalación de tótems informativos y códigos QR en puntos estratégicos como hoteles principales de la zona, plazas comerciales de alto flujo y material impreso (flyers) bilingües en español e inglés.

“A partir de hoy podrán ver en los principales hoteles de la ciudad, las principales plazas comerciales, tótems como estos, donde, si bien tendrán su flyer, en español y en inglés de manera impreso, pues, bueno, también tienen el código QR para que puedan entrar a esta página de Internet”, señaló Castuera.

Además, en un esfuerzo por ser un destino inclusivo y cosmopolita, el portal ofrece contenido en diversos idiomas, incluyendo inglés, japonés, coreano y sueco, atendiendo a la diversidad de visitantes que atrae el perfil empresarial y turístico del municipio.

La administración municipal subrayó que este proyecto también busca fortalecer el sentido de pertenencia y dinamizar el comercio local. 

En este sentido, Ángela Marroquín, Directora de Turismo y Desarrollo Productivo, extendió una invitación abierta a las PyMEs y prestadores de servicios turísticos para integrarse a la plataforma.

Los interesados, indicaron, pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida para formar parte de este ecosistema digital.


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