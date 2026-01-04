AyD Monterrey realizó más de 300 mil análisis al agua en 2025

Durante el año 2025, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) realizó más de 300 mil análisis al agua potable con el objetivo de garantizar la calidad del vital líquido, proteger la salud de las y los usuarios y reafirmar la confianza de la población en que el agua puede consumirse directamente de la llave.

La paraestatal informó que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente por cumplir con los más altos estándares de calidad establecidos en la normativa mexicana.

Laboratorio con reconocimiento internacional

El director general de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que el organismo cuenta con el Laboratorio de Calidad de Aguas, reconocido a nivel internacional por cumplir con los lineamientos más estrictos en materia de análisis y control sanitario.

“Desde el laboratorio aseguramos la calidad del agua mediante análisis practicados en diferentes puntos del sistema de distribución. Todos los procedimientos se documentan de forma rigurosa y se describe detalladamente cada etapa del proceso”, explicó.

Tecnología y personal especializado

El laboratorio, coordinado por Pablo Tamez Guerra, dispone de infraestructura especializada, equipamiento de alta tecnología y personal certificado para evaluar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que exige la normativa mexicana para el agua de uso y consumo humano.

Además, también se analizan el agua residual y los residuos asociados a los procesos de tratamiento, lo que permite un control integral del sistema.

Reconocimiento a nivel nacional

Ortegón Williamson subrayó que la calidad del agua suministrada en Nuevo León ha sido reconocida a nivel nacional.

En noviembre pasado, la Fundación Río Arronte distinguió a Agua y Drenaje de Monterrey por proporcionar el agua potable más pura del país.

“Este reconocimiento reafirma nuestro liderazgo y el compromiso permanente con la calidad del servicio y la salud pública”, concluyó el funcionario.





