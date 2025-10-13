Cáncer detectado a tiempo no es sinónimo de muerte: especialista

Durante el Mes Rosa, periodo en el que se refuerza la sensibilización sobre la lucha contra el cáncer de mama, el Hospital Materno Infantil de Reynosa desarrolla jornadas informativas dirigidas a la población femenina con el objetivo de fomentar la detección oportuna de esta enfermedad.

Estas acciones están a cargo del doctor Alejandro Phillips, ginecólogo oncólogo del hospital, quien destacó que el primer paso para combatir el cáncer de mama es reconocer los signos de alarma con los que se manifiesta.

“Aquí debemos de tener bien presente que al inicio el cáncer de mama es indoloro; sin embargo, cuando llegan a presentarse ciertos síntomas y signos, los principales son detectar un nódulo o una masa en la mama o en la axila, cambios en la piel, retracción del pezón, cambio de coloración o algo denominado como ‘piel de naranja’. También pueden presentarse secreciones a través del pezón o ganglios en la axila o en la zona supraclavicular”, explicó el especialista.

El doctor Phillips advirtió que la edad de riesgo ha disminuido drásticamente, ya que anteriormente el llamado era principalmente para mujeres mayores de 40 años, pero hoy en día el padecimiento afecta también a mujeres jóvenes.

“Mujeres que presentan algún nódulo en la mama y que sean menores de 35 años deben realizarse un ultrasonido mamario. Es muy importante la autoexploración a partir de los 18 años, cada mes después del séptimo día de su menstruación, y la exploración anual por un clínico capacitado a partir de los 25 años”, puntualizó.

El especialista señaló que algunas mujeres, al notar síntomas, tienden a minimizar las señales o a ocultarlas con el uso de cremas, lo que solo genera un alivio temporal y retrasa el diagnóstico oportuno.

“Es importante descartar que, si existe irritación, resequedad o algún cambio tópico en la piel, no debemos pasarlo por alto. Si hay inflamación, enrojecimiento, piel de naranja o engrosamiento cutáneo, hay que acudir con el ginecólogo oncólogo para una revisión”, subrayó.

El Hospital Materno Infantil de Reynosa ofrece este tipo de servicios informativos durante todo el año, con un mensaje claro y esperanzador: el cáncer detectado a tiempo no es sinónimo de muerte.

“Es importante destacar que el cáncer ya no es sinónimo de muerte. Tenemos múltiples tratamientos que se personalizan para cada paciente mediante un manejo multidisciplinario que incluye cirugía conservadora, ganglio centinela, disección de axila, quimioterapia y radioterapia”, concluyó el doctor Phillips.

