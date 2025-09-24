Mauricio Fernández recibe último adiós en la Parroquia Fátima

Familiares, amigos y allegados de Mauricio Fernández se congregaron en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima para una emotiva misa en su honor.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien reconoció al Mauricio humano, padre, amigo y con un profundo interés por el arte, la cultura y la historia.

Durante su homilía y ante un recinto lleno, el Arzobispo destacó la faceta humanista de Fernández.

"Admiramos en él al ser humano, al creyente, al servidor de la comunidad", expresó el arzobispo.

El cortejo fúnebre llegó a la parroquia con las cenizas del alcalde, después de una ceremonia solemne en el Palacio Municipal a las 14:00 horas.

Para permitir que todos los que querían participar pudieran hacerlo, se colocaron pantallas afuera del recinto, donde se transmitió en vivo la misa para la comunidad.

Previamente, figuras de la política, familiares y personalidades se reunieron para la ceremonia de guardia de honor en el palacio municipal de San Pedro.

