Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_24_at_5_50_30_PM_6d017780ce
Nuevo León

Mauricio Fernández recibe último adiós en la Parroquia Fátima

La ceremonia fue oficiada por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien reconoció al Mauricio humano, padre, amigo y con profundo interés por la cultura

  • 24
  • Septiembre
    2025

Familiares, amigos y allegados de Mauricio Fernández se congregaron en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima para una emotiva misa en su honor.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien reconoció al Mauricio humano, padre, amigo y con un profundo interés por el arte, la cultura y la historia.

Durante su homilía y ante un recinto lleno, el Arzobispo destacó la faceta humanista de Fernández.

"Admiramos en él al ser humano, al creyente, al servidor de la comunidad", expresó el arzobispo.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 5.51.54 PM.jpeg

El cortejo fúnebre llegó a la parroquia con las cenizas del alcalde, después de una ceremonia solemne en el Palacio Municipal a las 14:00 horas. 

Para permitir que todos los que querían participar pudieran hacerlo, se colocaron pantallas afuera del recinto, donde se transmitió en vivo la misa para la comunidad.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 5.50.30 PM.jpeg

Previamente, figuras de la política, familiares y personalidades se reunieron para la ceremonia de guardia de honor en el palacio municipal de San Pedro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T123557_363_3add4ca033
Obra 'Las Primas' llega al Teatro de Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_13_57_AM_1_60a93f41b6
Mauricio Fernández recibe gran tributo por parte de los regios
bee1eaeb_5537_447b_8b32_ede6c9f30dd5_9034f050ea
Esperarán para designar a alcalde sustituto en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

amores_perros_a9b356d3dc
Celebrará "Amores Perros" 25 años con función en Bellas Artes
EH_UNA_FOTO_c79345b723
Energía solar llega al ejido Tuxtepec en Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T141821_264_452b323103
¡Por primera vez! San Diego Comic-Con llega a España
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×