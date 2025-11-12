Cerrar X
corralongrua_779b43ba95
Nuevo León

Beneficia Juárez con 'Descuentos a la Orden' a automovilistas

Entre los beneficios que se ofrecen, destaca el pago total de multas vehiculares a cuotas fijas, la liberación de autos y motocicletas en corralón con descuento

  • 12
  • Noviembre
    2025

Con motivo del Buen Fin, el Gobierno Municipal de Juárez, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Vialidad y Tránsito, dio inicio a la campaña “Descuentos a la Orden”, una estrategia vigente del 10 al 30 de noviembre de 2025, que busca apoyar la economía de las familias juarenses mediante facilidades para la liberación de vehículos en corralón y la autorización de folios de licencia de conducir a precios preferenciales.

Como parte de esta campaña, se aplicarán cuotas fijas especiales para la liberación de infracciones, estableciendo un pago único de 3,500 pesos para automóviles y 1,000 pesos para motocicleta (no aplican multas por alcohol ni adeudos a terceros por daños). Además, los vehículos que se encuentren en el corralón podrán acceder a descuentos sobre el adeudo total, de acuerdo con el tiempo de resguardo:

    •Un 30% de descuento para unidades con una estancia de uno a tres meses.
    •Un 50% de descuento para las que tengan de tres a seis meses.
    •Un 70% de descuento para aquellas con más de seis meses de resguardo.

En el caso de las motocicletas, se aplicará una cuota única total de 500 pesos para su liberación.

juarez 2.jpg

Para realizar el trámite, las y los interesados deberán presentar la factura del vehículo (a su nombre o endosada), póliza de seguro vigente, tarjeta de circulación con refrendo 2025, licencia vigente, credencial de elector, comprobante de domicilio, y en caso de que el vehículo pertenezca a una empresa, poder notariado.

Asimismo, como parte de la campaña de descuentos, se ofrece un costo único preferencial de 400 pesos para la autorización de folios de licencia de conducir en el municipio por primera vez. Este es el primer paso para la obtención del documento oficial que otorga el Instituto de Control Vehicular.

JUAREZ.jpg

Para obtener la autorización, se deberá ser residente del municipio y presentar identificación oficial o INE, comprobante de domicilio reciente de Juárez, carta de buena salud, CURP y tres fotografías tamaño infantil.

En el caso de menores de 16 y 17 años, será necesario presentar carta responsiva firmada por el tutor, acta de nacimiento, identificación con fotografía del menor, además de los documentos antes mencionados. Los menores deberán acudir acompañados de su tutor.

Ambos programas estarán disponibles en la Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal, ubicada en Camino La Paz N° 100, colonia Joaquín Garza y Garza, con un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_buen_fin_5e620aee1e
Mexicanos gastarán hasta $5,000 pesos en El Buen Fin
0n88ihg_63f0a1dd57
San Nicolás refuerza seguridad por el Buen Fin 2025
buen_fin_2233_9c3db60aca
Profeco alista operativo nacional por el Buen Fin 2025
publicidad

Últimas Noticias

escena_los_ilusionistas_3_9f8c3eba17
'Los Ilusionistas' te sorprenderán con su tercera entrega
nl_irene_vallejo_1d27b50579
Irene Vallejo: Entre vértigo digital y el refugio de la palabra
Whats_App_Image_2025_11_13_at_1_08_23_AM_cb280881d2
Vigilarán con lupa a funcionarios y GE durante cruce de paisanos
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×