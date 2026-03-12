Impulsa Cemex el liderazgo femenino con Mujer Construrama

En un sector históricamente asociado a los hombres, cada vez son más las mujeres que desempeñan un papel protagónico en la dirección de empresas, la toma de decisiones y la evolución de negocios dentro de la industria de la construcción. Con esa visión nació Mujer Construrama, una iniciativa que impulsa el liderazgo femenino dentro de la red Construrama y que busca consolidar una comunidad donde las empresarias puedan inspirarse, aprender y fortalecer sus proyectos.

Este año, más de 300 mujeres de la red Construrama se reunieron para participar en una nueva edición de Mujer Construrama. Dueñas, socias e hijas que representan la continuidad generacional de estos negocios, así como colaboradoras de la red, compartieron experiencias y herramientas para fortalecer la gestión de sus empresas y ampliar su visión de liderazgo dentro de la industria.

A lo largo del evento se llevaron a cabo conferencias, talleres y espacios de diálogo enfocados en el desarrollo profesional y personal. Entre los momentos más relevantes destacó el panel “Mujeres Construrama, mujeres que inspiran”, donde empresarias de la red compartieron los retos y aprendizajes que han marcado su trayectoria. La agenda también incluyó participaciones de reconocidas ponentes como Ashley Frangie, Gaby Vargas, Cristina Cortés y Jessica Garza, quienes compartieron reflexiones y herramientas en torno al propósito, el liderazgo y el crecimiento personal, además de actividades diseñadas para fortalecer la conexión entre las participantes.

El encuentro fue también una oportunidad para reconocer a concesionarias que han destacado por su desempeño y liderazgo dentro de la red de distribución, reflejando el impacto que muchas mujeres ya tienen en la consolidación y crecimiento de sus empresas.

Como en cada edición, Mujer Construrama integró una causa social. En esta ocasión, las asistentes sumaron esfuerzos para apoyar al Fondo Guadalupe Musalem, organización que impulsa el acceso a educación de calidad para jóvenes mujeres en Oaxaca, reafirmando el compromiso de esta red con la generación de más oportunidades para otras mujeres.

El evento cobró un significado especial en un año emblemático: Construrama celebra 25 años de fortalecer a empresarios de materiales para la construcción, mientras que Cemex conmemora 120 años de construir confianza, una trayectoria que ha acompañado el desarrollo de infraestructura, comunidades y negocios en México y en el mundo.

Mujer Construrama se consolidó como un espacio que visibiliza el talento femenino dentro de la industria y demuestra que el futuro del sector también se construye con liderazgo, visión y colaboración entre mujeres.

Comentarios