Nuevo León

Busca NL ampliar más del 50% almacenaje de presa El Cuchillo

El objetivo es aumentar el almacenamiento de la presa más grande del estado de 1,300 millones a 2,000 millones de metros cúbicos

  • 28
  • Octubre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció este martes que se encuentra en la Ciudad de México cabildeando con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) un proyecto de infraestructura hídrica clave: la ampliación de la Presa El Cuchillo.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó que el objetivo de esta negociación es incrementar la capacidad de almacenaje de la presa en un 54 por ciento.

El mandatario estatal detalló que el proyecto busca aumentar el almacenamiento de la presa más grande del estado de 1,300 millones a 2,000 millones de metros cúbicos.

"Vamos a tener mucha agua para los siguientes años y ampliar El Cuchillo II para pasar de mil 300 millones de metros cúbicos a 2 mil [millones de metros cúbicos], eso es Cerro Prieto, Boca y León juntos en un solo proyecto de agua’’, explicó García en un video en sus redes sociales.

También estacó que el estado ha logrado estabilizar su garantía hídrica, señalando que "todas las presas están llenas".

RÉCORD EN SEGURIDAD

En su mensaje, el gobernador también abordó temas de seguridad, asegurando que Nuevo León está por consolidar el mejor año en seguridad pública de los últimos 15 años.

Señaló que junto con la federación y el Secretario Omar García Harfuch, se tiene proyectado romper un récord de reducción en delitos de alto impacto con una cifra del 81%.

Afirmó que la crisis de seguridad se ha resuelto y que el estado se está blindando con  Fuerza Civil.

MÁS PRESUPUESTO PARA MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Finalmente, el gobernador abordó los avances en la agenda de movilidad para el estado, señalando que la interconexión y la infraestructura vial son prioritarias e indicó que ya se obtuvo el permiso para la parte serrana del Tramo 2 de la MIA (Autopista Interserrana) y se continuará con la conclusión de otras carreteras principales.

“Vamos a sacar adelante el proyecto de la interserrana. Ya nos dieron el permiso de la parte serrana el Tramo 2 de la MIA”,

Se dará seguimiento a los proyectos de la Línea 4 y 6 del Metro y la entrega de nuevos camiones, entre otros proyectos de movilidad.

“Vamos a sacar adelante la línea 4 Y 6.  Vamos a terminar la entrega de los camiones… Carriles de alta ocupación, seguir con los corredores verdes, parabuses, pavimentar las principales avenidas del estado. Terminar las carreteras”, concluyó García.

 


