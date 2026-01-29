Dónde pedir recolección de cacharros en municipios de NL
Te compartimos teléfonos y canales para pedir que autoridades recojan cacharros, escombro y otros desechos en municipios del área metropolitana
Este día le diremos a dónde llamar para que en los municipios las autoridades se lleven cacharros, ramas, colchones, triques y otros desechos que por lo general el camión de la basura no recoge a domicilio.
Esto es lo que nos informaron en los siguientes municipios:
En Monterrey, el número telefónico es el 072.
En Guadalupe, hay que marcar el teléfono de “La Lupita": 81 8030 6000.
En San Nicolás, al 81 8158 1290, del Centro de Atención Ciudadana.
En San Pedro, recorren las colonias para recoger no solo cacharros, también escombro o materiales de construcción, muebles viejos o inservibles, fierro viejo, papel, vidrio, PET y aparatos electrónicos; desde que se recogen, ya van separados.
El teléfono es el 81 8400 4400, de Atención Ciudadana.
El de Reportes: 81 1212 1212 y el directo 81 1052 4251.
Hay calendario establecido por la Dirección de Arbolado, Limpia y Cultura Ambiental.
En Apodaca, el teléfono es el 811 772 2020, y también se recoge escombro.
Y en la siguiente liga para reportes, del Sistema de Atención Ciudadana: reporta.apodaca.gob.mx
En Santa Catarina tienen el operativo permanente "Seguridad, Orden y Limpieza (SOL)". Las cuadrillas van a las colonias a recoger cacharros, basura y escombro, entre otras cosas.
La solicitud es solo por WhatsApp, al 8184 6225 14, y se programan las colonias.
En Juárez, en el: 81 44 68 0410, en la extensión "0". Es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Y también en el chat "Benito a la orden", en el 81 10 11 8599.
Además, en la página web: juarez-nl.gob.mx
En García, hay que marcar al CIGAC: 81 8862 8888.
En Escobedo preguntamos y no hubo respuesta, pero en su página viene el teléfono 81 8384 5901.
