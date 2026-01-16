Busca NL que aseguradoras no excluyan enfermedades genéticas

En Nuevo León también se avanza en ponerle un alto a los atropellos en que incurren compañías aseguradoras en perjuicio de personas vulnerables.

En el Congreso del Estado está por dictaminarse un paquete de reformas presentadas el pasado 1 de diciembre para evitar que las aseguradoras discriminen a una persona por su condición genética.

Se estima que en febrero, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, la propuesta será dictaminada en las comisiones unidas de Salud y Bienestar y posteriormente pasará al pleno.

Esas reformas van en sintonía con las que se analizan en el Senado de la República y la Cámara de Diputados para evitar abusos en cuanto a costos y procedimientos en que suelen incurrir estas empresas.

En el caso de Nuevo León, las iniciativas fueron presentadas por la diputada local de Morena, Greta Barra, en conjunto con el ciudadano Raúl Cantú, padre de la bebé Milena, quien el 24 de noviembre desató un intenso debate tras dar a conocer que aseguradoras le negaron la venta de una póliza para su bebé recién nacida porque tiene síndrome de Down.

Barra dijo que el estado sí puede regular la parte de la discriminación, pero no la mercantil.

Por eso están solicitando que en tres leyes se establezca que una persona no puede ser discriminada solo por su condición genética.

“Lo que busca la iniciativa es principalmente evitar los casos de discriminación en el tema de seguros, específicamente aquellos que no conllevan por sí sola una cuestión de salud, sino que son condiciones genéticas".

“Por ejemplo, el autismo y el síndrome de Down son condiciones, por mencionar algunas que son, digamos, como las más populares; son condiciones genéticas que por sí solas no representan una afectación de la salud".

“O sea, no está demostrado que un infante con síndrome de Down o con autismo va a ser propenso a tener más, pues no sé, a romperse la pierna, tener más gripa, o sea, nada, a diferencia de, por ejemplo, pues se entiende cuando tienes diabetes o cuando tienes otras enfermedades que te hacen propenso a generar más enfermedades”, indicó la legisladora.

Este jueves El Horizonte dio a conocer que en el Senado avanza el establecer candados contra aseguradoras que este año pretenden aumentar hasta 20% el precio de las pólizas.

Para febrero se contempla verlo en la Comisión de Hacienda del Senado y para marzo en el pleno, para luego mandarlo a la Cámara de Diputados, donde se agregarían otras propuestas.

Este jueves, Barra le dijo a El Horizonte que la iniciativa local no se vio en diciembre porque la atención se centró en el Presupuesto 2026, pero estima que para el siguiente periodo sí saldrá.

“Claro que el Estado puede regular, porque justo en la Ley de Discriminación lo que estamos pidiendo es agregar este párrafo, donde menciona que no se puede discriminar por género, este sexo, orientación, o sea, como varios aspectos, pero no menciona, por ejemplo, condición genética; sí menciona discapacidad, pero tanto el autismo como el síndrome de Down no necesariamente implican una discapacidad".

“Voy a seguir impulsándola porque me parece un tema muy importante porque además cuando salió me di cuenta y me llegaron muchos comentarios, pues de personas que vivían la misma situación, que además es una situación que hasta se termina viviendo con vergüenza, o sea, como diciendo: 'Híjole, pues es que no vas a estar en el seguro', sientes como hasta pena de que no te permitan el seguro y no lo reconoces como lo que es, que es una injusticia y un acto de discriminación”, señaló.

Buscan reformar tres leyes

La iniciativa plantea cambios en tres leyes estatales de Nuevo León; primero, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se actualizaría la definición de acto discriminatorio para incluir cualquier restricción injustificada que limite el acceso a un seguro médico o de vida, de manera que las aseguradoras no puedan negar el servicio por motivos ajenos al estado de salud real de las personas.

En la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con Condición del Espectro Autista, se incorpora un blindaje explícito que reconoce su derecho a contratar y mantener seguros sin ser rechazados automáticamente por su diagnóstico, cerrando espacios a prácticas que en la actualidad los excluyen sin justificación técnica.

En la Ley para la Protección de los Derechos de Personas con Discapacidad, se agrega una prohibición directa y detallada para impedir cualquier forma de discriminación en el otorgamiento de seguros, estableciendo obligaciones más claras para las aseguradoras y mecanismos para evitar que decisiones basadas en estigmas persistan.

Contra la discriminacióng

En NL se analiza y está por dictaminarse un paquete de reformas para que las aseguradoras no nieguen pólizas a una persona por alguna condición genética como el síndrome de Down.

Se establece que negar, limitar o condicionar seguros por discapacidad, autismo, TDAH, neurodivergencia o genética constituye discriminación, salvo evaluaciones médicas objetivas y sin prejuicios.

La iniciativa no obliga a asegurar a todas las personas, pero sí exige que cualquier evaluación de riesgo esté basada en criterios médicos reales, no en estereotipos o presunciones automáticas.

Se reconoce explícitamente el derecho de personas con autismo y neurodiversidad a contratar y mantener seguros de salud y vida, y se prohíbe negarles ese acceso.

Se actualiza la definición legal de persona con discapacidad, alineándola con los estándares de la Convención de la ONU y el modelo social de la discapacidad.

Se adiciona un artículo 37 bis que prohíbe cualquier forma de discriminación en el otorgamiento de seguros de salud y de vida a personas con discapacidad.

