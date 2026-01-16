Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_aeropuerto_mty_jpeg_cebba2c3d0
Nuevo León

Exigen que AFAC meta lupa a OMA en remodelación del aeropuerto

El Congreso estatal pidió presionar a OMA para concluir remodelaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey, ante quejas y la cercanía del Mundial

  • 16
  • Enero
    2026

Diputados en el Congreso de Nuevo León pidieron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Antonio Esteva Medina, meter presión al Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) para que termine las adecuaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, que causan molestias entre los viajeros.  

Esto a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que está a cargo de Emilio Avendaño García.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 9.01.22 PM.jpeg

Desde hace casi un año, el Aeropuerto Internacional de Monterrey tiene obras de remodelación que presuntamente eran para que, cuando estuviera el Mundial FIFA 2026, fuera un aeropuerto de primer nivel, pero a menos de cinco meses de su inicio, las obras se ven lejos de terminarse a tiempo.

Las bancadas de MC y Morena en el Congreso local afirmaron que la empresa debe dar los tiempos de conclusión para saber a qué se enfrentan los pasajeros y el turismo que está por llegar. 

“Exigimos que la autoridad federal, la SICT, ponga lupa en todo esto que está sucediendo y que también la Profeco, porque con el aumento del TUA no significa que se estén dando las condiciones de servicio".

“Sí es importante porque tenemos en puerta visitantes de todo el país y de otros países para un evento internacional y no podemos estar con estas condiciones de servicio”, dijo la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes. 

nl-aeropuerto-mty-muladar.jpeg

En el mismo sentido, el diputado coordinador de la bancada de Morena, Mario Soto, pidió a la autoridad correspondiente que supervise a OMA, para que estas adecuaciones terminen lo más pronto posible.  

“Yo pediría a la autoridad correspondiente que pudiera hacer un llamado a esta empresa, siempre respetando, pues, a la propiedad privada, pero también en mejora y atención de los usuarios”, comentó Mario Soto.  

Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) han expresado su frustración por las dificultades para desplazarse entre terminales, recoger equipaje y salir de las instalaciones, en medio de las obras de remodelación que se realizan desde hace casi un año y que aún no tienen una fecha clara de conclusión. 

nl-aeropuerto-mty.jpg

Entre las quejas recurrentes, usuarios señalan que solo hay dos bandas para equipaje y que deben caminar largas distancias, a menudo en la noche o bajo condiciones climáticas adversas, cuando les cambian el lugar de desembarque o salida de sus vuelos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_b740330b1b
Destaca Nuevo León en oferta de vacantes en el país
PRINCIPAL_3_50efe4ff2d
UANL y Poder Judicial de NL firman convenio de colaboración
GENARO_VAZQUEZ_3_df1fb47a69
Verifica Adrián de la Garza avance en obras de la Genaro Garza
publicidad

Últimas Noticias

inapam_coahuila_9e540fa0ca
Adultos mayores acceden a beneficios con la credencial INAPAM
Whats_App_Image_2026_01_16_at_10_04_42_AM_57ddcb6912
Muere trabajador tras ser atropellado por microbús en Matamoros
fiscal_descarta_desaparicion_forzada_leonardo_colombiano_60c964bf5e
Fiscalía de NL descarta desaparición forzada de Leonardo Escobar
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
publicidad
×