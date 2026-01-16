Exigen que AFAC meta lupa a OMA en remodelación del aeropuerto

Diputados en el Congreso de Nuevo León pidieron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Antonio Esteva Medina, meter presión al Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) para que termine las adecuaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, que causan molestias entre los viajeros.

Esto a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que está a cargo de Emilio Avendaño García.

Desde hace casi un año, el Aeropuerto Internacional de Monterrey tiene obras de remodelación que presuntamente eran para que, cuando estuviera el Mundial FIFA 2026, fuera un aeropuerto de primer nivel, pero a menos de cinco meses de su inicio, las obras se ven lejos de terminarse a tiempo.

Las bancadas de MC y Morena en el Congreso local afirmaron que la empresa debe dar los tiempos de conclusión para saber a qué se enfrentan los pasajeros y el turismo que está por llegar.

“Exigimos que la autoridad federal, la SICT, ponga lupa en todo esto que está sucediendo y que también la Profeco, porque con el aumento del TUA no significa que se estén dando las condiciones de servicio".

“Sí es importante porque tenemos en puerta visitantes de todo el país y de otros países para un evento internacional y no podemos estar con estas condiciones de servicio”, dijo la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes.

En el mismo sentido, el diputado coordinador de la bancada de Morena, Mario Soto, pidió a la autoridad correspondiente que supervise a OMA, para que estas adecuaciones terminen lo más pronto posible.

“Yo pediría a la autoridad correspondiente que pudiera hacer un llamado a esta empresa, siempre respetando, pues, a la propiedad privada, pero también en mejora y atención de los usuarios”, comentó Mario Soto.

Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) han expresado su frustración por las dificultades para desplazarse entre terminales, recoger equipaje y salir de las instalaciones, en medio de las obras de remodelación que se realizan desde hace casi un año y que aún no tienen una fecha clara de conclusión.

Entre las quejas recurrentes, usuarios señalan que solo hay dos bandas para equipaje y que deben caminar largas distancias, a menudo en la noche o bajo condiciones climáticas adversas, cuando les cambian el lugar de desembarque o salida de sus vuelos.

