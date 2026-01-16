Retenes en San Pedro 'estrangulan' la vialidad

Una jornada de parálisis vehicular afectó este jueves a cientos de conductores en la Avenida Lázaro Cárdenas, tras la instalación de filtros de revisión preventivos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro.

Lo que la autoridad defiende como una "estrategia preventiva", la ciudadanía lo ha calificado como un atropello al libre tránsito que “estranguló” la vialidad y duplicó los tiempos de traslado.

Bajo la administración del alcalde Mauricio Farah y la gestión del secretario de Seguridad, José Luis David Kuri, elementos de Policía y Tránsito implementaron puntos de inspección aleatorios. El despliegue tuvo como objetivo principal la detección de motocicletas, vehículos con vidrios polarizados y unidades con placas foráneas o "colgadas", presuntamente vinculadas a hechos delictivos.

Sin embargo, el impacto en la movilidad fue inmediato: filas kilométricas y un congestionamiento que se prolongó por más de dos horas en una de las arterias más críticas de la zona metropolitana.

Por su parte, fuentes de comunicación del municipio de San Pedro aseguraron que estos filtros itinerantes forman parte de la estrategia preventiva implementada desde el inicio de la administración.

“Son filtros preventivos: están atentos a vehículos sospechosos, con placas colgadas, con polarizados prohibidos en el reglamento", informaron fuentes de comunicación de San Pedro.

“Esos operativos son los que se realizan desde el inicio de la administración en puntos y horarios aleatorios. Son parte de las acciones que realiza la Policía y Policía Vial como estrategias preventivas”.

El malestar de los automovilistas no solo derivó del tráfico, sino del rigor de las inspecciones.

Algunos conductores señalaron que, además de solicitar la licencia y tarjeta de circulación, los oficiales cuestionaban la ocupación de los tripulantes y sus destinos.

"Yo les alegué que los retenes son anticonstitucionales; exigí que me justificaran el motivo de la privación de mi derecho al libre tránsito", relató un automovilista afectado.

Ante esta situación, residentes de San Pedro han manifestado que, si el objetivo es la vigilancia, la autoridad debería optar por operativos carrusel o patrullaje activo a plena luz del día, estrategias que permiten supervisar sin complicar el flujo vehicular.

Pese a la justificación oficial, la exigencia ciudadana es clara: mayor inteligencia en los patrullajes para no castigar aún más la ya complicada vialidad de Lázaro Cárdenas y de Morones Prieto, donde también se han implementado.

