Ramos Arizpe retirará camiones fuera de norma

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe notificó formalmente a los concesionarios del transporte público sobre las unidades que deberán salir de circulación al no cumplir con el modelo o con las condiciones mecánicas establecidas en el reglamento, como resultado de las revisiones técnicas que se realizan en las rutas del municipio.

El director del área, Juan Alberto García Leija, informó que hasta el momento se han efectuado alrededor de 50 revisiones mecánicas en distintas bases de rutas, donde se detectaron fallas físicas y vehículos fuera de norma, por lo que se otorgó un plazo para que los concesionarios realicen las reparaciones correspondientes o sustituyan las unidades.

Precisó que el 31 de marzo es la fecha límite para cumplir con estas disposiciones; de lo contrario, los vehículos observados serán retirados de circulación, una vez que la autoridad municipal reciba la instrucción correspondiente para proceder.

García Leija aclaró que actualmente ninguna unidad ha sido sacada de servicio, pero el proceso de notificación ya está en marcha y será aplicado de manera general, sin excepciones, a todas las rutas del municipio.

En el caso de unidades identificadas con emblemas de organizaciones externas, el funcionario señaló que también están sujetas a la normativa vigente, al subrayar que ningún concesionario puede operar al margen del reglamento municipal.

Las inspecciones, explicó, continuarán en las próximas semanas con visitas a las bases de las rutas, con el objetivo de garantizar que el transporte público opere en condiciones mecánicas seguras y adecuadas para los usuarios.





