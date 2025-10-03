Cerrar X
Nuevo León

Cae de enero a septiembre el 70% de lluvia de todo el año en NL

Según datos de la Conagua, en los primeros nueve meses del año cayeron 438.1 milímetros (mm) de agua, que son el 67% de los 654.2 mm del promedio anual estatal

  • 03
  • Octubre
    2025

En lo que va del año, ya cayo casi el 70% de la lluvia de todo lo que normalmente se precipita en todo el año.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en los primeros nueve meses del año cayeron 438.1 milímetros (mm) de agua, que son el 67% de los 654.2 mm del promedio histórico anual para Nuevo León.

Para alcanzar el 100% de la precipitación histórica anual, quedan los meses de octubre, noviembre y diciembre, aunque para el antepenúltimo y penúltimo, la Conagua ha estimado que las precipitaciones estarán por debajo del promedio.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 7.39.15 PM.jpeg

Para octubre, Conagua estima que caiga 16% menos del promedio mensual, pues se estima que se lloverán 55 mm de lluvia cuando lo normal son 65.5 mm.

En el caso de noviembre, las lluvias estarían 32% abajo pues en ese mes normalmente caen 24.1 mm de lluvia y se estima que caerán 6.4 mm.

Sin embargo, a la Conagua le ha fallado la estimación porque para septiembre estimaba que las lluvias estarían 17% debajo de lo normal ya que se pronosticaban 132.1 mm y finalmente cayeron 159.1 mm que es el 100% de los 159 mm que caen normalmente en ese mes que es el más lluvioso del año.


