Nuevo León

Celebra la temporada decembrina con el celular apagado

La hiperconexión puede arruinar las fiestas. Un detox digital ayuda a reducir estrés, mejorar la convivencia y vivir las fiestas con mayor presencia y cercanía

  • 30
  • Diciembre
    2025

La temporada decembrina es un momento mágico, lleno de tradiciones, encuentros familiares y recuerdos que duran toda la vida.

Sin embargo, en un mundo saturado de notificaciones, correos laborales y redes sociales, existe un adversario silencioso que puede empañar incluso los momentos más especiales: la hiperconexión digital.

Un detox digital bien planificado puede transformar estas fiestas en unas con autenticidad, cercanía y alegría compartida; la desconexión digital no es solo una moda, está respaldada por expertos.

Catherine Price, autora de How to Break Up with Your Phone (Cómo romper con tu teléfono), lo resume con contundencia: “Debes ser muy consciente; cuanto más interactúes con la tecnología durante las vacaciones, menos tiempo pasarás realmente en el presente”.

Esto tiene un impacto directo en nuestras relaciones más cercanas. Cuando estamos pendientes de las pantallas, incluso en cenas familiares o reuniones navideñas, la atención hacia quienes tenemos enfrente se fragmenta.

Además, múltiples fuentes especializadas en salud y bienestar describen beneficios claros de una pausa digital: reducción del estrés, mejora en la calidad del sueño, mayor concentración y, sobre todo, mejor comunicación interpersonal y emociones más positivas compartidas. (Con información de Agencias)

Cómo recontar con tu familia

  • Noches de juegos, ¡sin pantallas! Organiza competencias de juegos de mesa o cartas. Arma minitorneos de Pictionary, Lotería, UNO o Scrabble. Al poner los teléfonos en una “caja de tiempo offline”, le das a todos permiso para jugar, reír y convivir sin interrupciones.
  • ‘Cocinen’ recuerdos: Invita a todos a preparar una receta navideña juntos. Mientras se hornean las galletas, abre el tiempo para compartir historias favoritas del año, o recuerdos de Navidades pasadas. La cocina se vuelve una actividad colaborativa y emocionalmente nutritiva.
  • Paseos al aire libre: Si el clima lo permite, salir al parque, pasear por la ciudad decorada o simplemente caminar por el vecindario puede ser un espacio ideal para conversaciones profundas. La naturaleza ayuda a relajar tanto el cuerpo como la mente.
  • Sesiones de música y baile
  • Crea una lista de reproducción con canciones que a todos recuerden momentos especiales. Haz concursos de baile o karaoke; será una forma fantástica de reír y quitarle seriedad al día. Y por supuesto, de convivir en familia.
  • Dinámicas de agradecimiento: Alrededor de la mesa, cada uno puede compartir algo por lo que está agradecido; esta práctica no requiere pantallas, pero sí corazón abierto y atención plena a cada uno de los integrantes de la familia.

