Gobierno expone causas de la mortalidad de peces en Tamaulipas

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, presentó el informe oficial sobre la mortandad de peces registrada recientemente en la Laguna de la Costa.

Tras una inspección técnica, se determinó que el fenómeno fue provocado por causas naturales derivadas del ciclo hidrológico y el diseño de la infraestructura, descartando contaminación humana o riesgos para el consumo de agua.

El sistema funciona mediante el Dique El Camalote, una barrera que separa el agua dulce (vital para el consumo humano) del agua salada de la Laguna de la Costa.

Durante siete meses, las avenidas extraordinarias del río Guayalejo-Tamesí provocaron que el agua dulce fluyera constantemente hacia la laguna salada.

Esto permitió que especies de agua dulce (tilapia, plateado y bobo) cruzaran y sobrevivieran en un ambiente que se volvió temporalmente salobre.

El pasado 21 de marzo, el nivel del sistema lagunario alcanzó la cuota de 1 metro sobre el nivel del mar. Al llegar a este límite técnico, el flujo de agua dulce hacia la laguna cesó para preservar el abastecimiento de la población.

Al detenerse el aporte de agua dulce, la salinidad en la Laguna de la Costa aumentó rápidamente debido a las fuertes mareas del Golfo de México y la cuña salina del Río Pánuco.

“Los peces de agua dulce intentaron regresar a su hábitat natural, pero se encontraron con la barrera física de los diques y al quedar atrapados en agua con alta concentración de sal, las especies no sobrevivieron”, dijo Quiroga Álvarez.

Se recolectaron aproximadamente 3 toneladas de peces muertos, los cuales fueron dispuestos en sitios específicos bajo supervisión de biólogos para evitar focos de infección y putrefacción.

El funcionario estatal fue enfático en señalar que este evento no afectó la calidad del agua destinada al consumo humano en el sur del estado de Tamaulipas y norte de Veracruz.

“No se abrieron las compuertas para liberar a los peces porque eso habría significado la pérdida del agua dulce que abastece a 800,000 habitantes (más 200,000 de población flotante) en Tampico, Madero y Altamira”, explicó.

Se reportó que la apertura no autorizada de compuertas por parte de pescadores representa un riesgo histórico, por lo que se han realizado diálogos con la comunidad pesquera y recorridos de vigilancia para evitar que se manipule la infraestructura, lo cual podría permitir la entrada de agua salada al sistema de agua dulce.

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja en un proyecto para modernizar el traslado de lanchas en El Camalote. El objetivo es que los pescadores puedan cruzar sin necesidad de abrir compuertas o esclusas, manteniendo la hermeticidad del sistema.

La fase crítica de la emergencia ha pasado. Los tres órdenes de gobierno continúan colaborando en la limpieza final y el monitoreo de la infraestructura. Se reitera que el ecosistema en áreas aledañas, como el Estero El Camalote, se mantiene saludable con presencia de fauna viva (aves y tortugas).

Puntos clave de la mortandad de peces:

Causa: Cambio de salinidad y barrera física (diques).

Especies afectadas: Tilapia, plateado y bobo.

Impacto humano: Cero. El agua para consumo está segura.

Acción futura: Modernización del paso de lanchas para evitar fugas de agua dulce.

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