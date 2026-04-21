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Nuevo León

“Yo nunca vi peatones, volverán vehículos al Arco”: Adrián

Respecto a los cuestionamientos de autoridades federales sobre el futuro del histórico monumento, el alcalde aseguró que será salvaguardado

  • 21
  • Abril
    2026

Al asegurar que es un espacio para automovilistas y no para transeúntes, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que no dará marcha atrás a la eliminación de la rotonda del Arco de la Independencia.

Tras defender su postura de retirar la intervención implementada en la pasada administración, el presidente municipal agregó que su plan sí contempla a los ciudadanos que caminan por la zona.

“Yo no vi a ningún peatón en medio del Arco en esto años, nadie caminaba por ahí, se caminaba para cruzar la calle Madero o Pino Suárez y esos cruces peatonales van a seguir, pero mejor, con más seguridad.

“En el área del Arco, donde nunca ha habido ningún peatón, ni ahora que cerraron el paso, van a volver a circular los vehículos como siempre circularon por más de 100 años”, sentenció.

Aseguran protección del monumento

Respecto a los cuestionamientos de autoridades federales y la comunidad cultural sobre el futuro del histórico monumento, el alcalde aseguró que será salvaguardado.

“No se va a tocar el Arco, se va a proteger, inclusive dentro del plan es poder realzarlo más porque reconocemos el valor histórico”, prometió, “hace un año y medio todavía pasaban los carros ahí, pasaban sin ningún problema”.

Modificaciones para mejorar la vialidad

En ese sentido, detalló que, para evitar que la obra sufra daños, se implementarán modificaciones en la manera en la que transitan los automovilistas.

“No va a quedar como estaba ante de la intervención, sino que va a quedar protegido, se van a tomar las medidas correspondientes con bolardos, señalización, con una especie de desviación para evitar que cualquier vehículo pueda siquiera rozar el Arco.

“Se van a hacer adecuación para que quienes no pasen por debajo del Arco el giro sea más suave y permita una mejor vialidad”, aseguró, “esto hará que inclusive haya mayor seguridad para los peatones”.

Cuestionado por la solicitud federal de detener el retiro de la rotonda al carecer de permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el alcalde dijo que su intervención solo recae en jurisdicciones locales.

“Es un área municipal totalmente, no se va a tocar el Arco, pero obviamente vamos a atender las solicitudes”, finalizó.


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