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Nuevo León

Cambiarán puntos de ascenso y descenso en Avenida Cuauhtémoc

El IMA definió 21 puntos de paradas oficiales para 55 rutas desde este sábado, con señalética y apoyo en sitio para mejorar flujo y evitar desorden vial

  • 19
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de eliminar cuellos de botella y agilizar el flujo de pasajeros, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA) anunció un reordenamiento estratégico de las zonas de ascenso y descenso sobre la Avenida Cuauhtémoc.

La medida entrará en vigor a partir de este sábado, impactando el tramo comprendido entre la Avenida Pino Suárez y la calle José Mariano Jiménez, en el corazón del primer cuadro de la ciudad.

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Un plan para 55 rutas

El diagnóstico realizado por el IMA identificó que el desorden actual en las paradas afecta no solo la puntualidad del transporte, sino la circulación general. Por ello, se han establecido 21 puntos de parada oficiales reestructurados donde operarán de manera exclusiva las 55 rutas que circulan por esta arteria.

El Instituto subrayó que esta acción busca brindar mayor certeza a los usuarios, evitando que las unidades se detengan en doble fila o en sitios no autorizados. 

Es importante destacar que este ajuste es exclusivo para el tramo de la Avenida Cuauhtémoc; una vez que las rutas salgan de esta vía, retomarán sus paradas habituales sin cambios.

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Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a ubicar con anticipación su parada correspondiente y atender las indicaciones del personal de atención ciudadana. Con este ordenamiento, el Gobierno del Estado busca transformar una de las vialidades más congestionadas en un modelo de movilidad eficiente y segura.

Puntos clave de la implementación:

  • Señalética nueva: Cada punto ya cuenta con nomenclatura específica que indica qué rutas tienen permitido detenerse ahí.

  • Personal de apoyo: Inspectores y orientadores capacitados estarán en la zona durante los primeros días para guiar a los usuarios.

  • Información a bordo: Las unidades contarán con avisos auditivos y mapas impresos para alertar a los pasajeros sobre la ubicación de las nuevas paradas.

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