Camino a Villa de Santiago no es alternativa a Carretera Nacional

Al igual que las avenidas Paseo de la Reforma y Paseo del Acueducto, el Antiguo Camino a Villa de Santiago, que está del lado contrario, tampoco es una alternativa vial a la Carretera Nacional.

Aunque se ha considerado como una vía paralela que podría servir para desfogar a esta arteria, en la mayoría de su trazo, el Antiguo Camino a Villa de Santiago sigue siendo un “camino”, pues mide 7.6 kilómetros y en cuatro de estos sólo tiene un carril por sentido y hay un tramo donde solamente tiene uno.

Vecinos afirman, además, que esa avenida también está colapsada a toda hora por colegios y el creciente número de fraccionamientos, por lo que ya amerita una remodelación, ampliación y prolongación total.

Los 7.6 kilómetros con que cuenta esta avenida inician en la calle Cañón del Huajuco, de la colonia La Estanzuela, y llegan a la Avenida Cristal, que es un paso elevado para saltar el arroyo La Chueca.

Dicha vía presenta graves problemas de infraestructura, y donde la vialidad se reduce a un solo carril por sentido, se complica el paso.

Uno de estos tramos es en el cruce de la avenida Los Cristales, donde Antiguo Camino a Villa de Santiago choca por primera vez con el arroyo La Chueca, y el segundo tramo es metros más adelante, en la colonia Sin Nombre 53 o llamada La Vieja Estanzuela, hasta la vía conocida como Los Laureles, donde nuevamente se cruza con el cuerpo de agua.

Esta reducción obliga a los conductores a avanzar lentamente en fila. Además, la presencia de baches profundos, grietas y la falta de delimitación en los carriles incrementan los riesgos de circular por esta ruta.

En entrevista con El Horizonte, Octavio Salas, quien ha vivido desde hace 25 años en esta zona, informó que, desde hace décadas, otro punto de complicación de esta vialidad es a la altura de la colonia Fomerrey 45, donde se reduce a un solo carril por dirección sur y norte. Las horas pico lo hacen notar, provocando tráfico intenso.

Salas consideró que la alternativa para la Carretera Nacional se encuentra en el lado poniente de la vía federal, como este medio ya ha dado a conocer con la existencia de la calle interior Paseo del Acueducto.

“Ahí, exactamente en lo que es la Colonia Fomerrey 45, siempre ha sido esa reducción de los carriles de ida y sabes que en las mañanas, cuando van a la escuela, en las tardes, cuando salen de los trabajos y en los fines de semana, no se diga cuándo viene la gente de lo que es la carretera nacional. Yo siempre he dicho que ese podría ser un desahogo, pero no por este lado, sino por la acera de enfrente, o sea, alguna carretera alterna que vaya y salga, o sea, la colonia Satélite, o algo así por el estilo”, comentó Octavio Salas.

Por su parte, Rosalba Carrillo Anguiano, vecina de La Estanzuela, aseguró que esta no podría ser una vía alterna para la Carretera Nacional, debido a la existencia de hogares que obstruyen el paso.

“Este proyecto de aquí no se puede porque termina en el río y en el río hay una colonia que se llama La Vieja Estanzuela; necesitarían quitar a los inquilinos de ahí para poder hacer un puente en el río para pasar ya para la carretera nacional que se entronca aquí, o sea, este sector no es la solución”, comentó Carrillo Anguiano.

También la calle Paseo del Acueducto representa una promesa incumplida. El Horizonte dio a conocer que su ampliación ha sido un proyecto discutido durante décadas, y aunque el gobierno estatal aseguró en enero del 2024 que la obra sería parte de los preparativos rumbo al Mundial de Fútbol 2026, aún no hay información sobre su arranque.

Esta vía, que conectaría con Fundadores y correría detrás de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, podría aliviar la carga vehicular en la zona, pero su futuro sigue en la incertidumbre.

Ante esta problemática, los habitantes exigen soluciones concretas y urgentes; la expansión y mejora de las vías alternas podrían aliviar la saturación de la Carretera Nacional.

Pero Juani Martínez, quien reside en el final de Antiguo Camino a Villa de Santiago, instó al gobierno a dar una solución pensando en todas las complicaciones que hay a lo largo de esta vialidad; es decir, que se adecue la vía para bien de todos y no solo pensando en los conductores que usan este camino solo de paso.

“Yo siempre he dicho que ese podría ser un desahogo, pero no por este lado, sino por la acera de enfrente, o sea, alguna carretera alterna que vaya y salga, o sea, la colonia Satélite o algo así, por estilo.

“Nosotros estamos en la división entre Monterrey y Santiago, entonces, sí, ya es demasiado con los carros que circulan para este lado”, aseguró Martínez.

Pero hasta ahora, las promesas gubernamentales no han pasado del discurso; mientras tanto, miles de automovilistas continúan atrapados en una problemática vial que parece no tener fin.

Comentarios