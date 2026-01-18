Camión de ruta urbana se impacta contra Mercado Francisco Villa

Un conductor de la Ruta 405 se estrelló contra el mercado Francisco Villa, en Monterrey, y dejó a dos comerciantes lesionados para después darse a la fuga.

Chofer de ruta se accidenta en curva

El chofer circulaba a exceso de velocidad sobre Félix U Gómez en dirección al norte, a la altura del cruce con Libertad, en la colonia Moderna.

Sobre la curva habría perdido el control del volante y se impactó de frente contra tres locales.

Dos trabajadores de la zona, -una mujer y su hijo-, resultaron heridos al ser embestidos por la unidad.

Fueron identificados como Dolores Hernández Rojas, de 63 años, y Juan Raúl Almendarez Hernández, de 38.

El hombre presentaba las mayores afectaciones, pues habría quedado prensado entre la unidad y metales del mercado.

“Mi hermano me habló cuando estaba atrapado por el camión, estaba consciente, pero si trae golpes muy fuertes en la columna. “Él estaba aquí, casi al par de la banqueta haciendo unos manojitos de hierbas, y me alcanzó a llamar”, narró Ángel Almendarez.

Lesionados son trasladados a Hospitales

El comerciante fue trasladado hasta el Hospital Metropolitano, en tanto, su madre fue enviada al nosocomio número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social al resultar con diversos golpes.

Sobre el chofer responsable se confirmó que no se encontraba en el sitio al arribo de las autoridades, y que tampoco llevaba pasajeros.

Otros locatarios que atestiguaron el percance lo observaron huir a pie en el mismo sentido de la circulación.

“Fue un estruendo grande, grandísimo, todo lo que pudimos ver fue una bola de humo, pero sí vimos salir corriendo a alguien”, platicó Servando Gómez.

Rescatistas realizan maniobras para retirar camión

El accidente se reportó a las 3:30 de la tarde del domingo, y provocó un despliegue de rescatistas que se prolongó por aproximadamente dos horas.

Y es que el camión quedó ladeado e incrustado en las instalaciones del mercado.

Las maniobras para retirarlo estuvieron coordinadas por personal de Protección Civil municipal y estatal, pues se corría el riesgo del colapso de la marquesina del recinto.

Además de las personas lesionadas, el choque causó cuantiosos daños materiales en los tres locales.

