Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
volcaduraenlaavenidafelixugomez_3c087e4431
Nuevo León

Camión de ruta urbana se impacta contra Mercado Francisco Villa

Tras presuntamente circular a exceso de velocidad sobre la avenida Félix U. Gómez, el conductor se estampó contra un comercio y posteriormente se da a la fuga

  • 18
  • Enero
    2026

Un conductor de la Ruta 405 se estrelló contra el mercado Francisco Villa, en Monterrey, y dejó a dos comerciantes lesionados para después darse a la fuga.

Chofer de ruta se accidenta en curva

El chofer circulaba a exceso de velocidad sobre Félix U Gómez en dirección al norte, a la altura del cruce con Libertad, en la colonia Moderna.

Sobre la curva habría perdido el control del volante y se impactó de frente contra tres locales.

Dos trabajadores de la zona, -una mujer y su hijo-, resultaron heridos al ser embestidos por la unidad.

Fueron identificados como Dolores Hernández Rojas, de 63 años, y Juan Raúl Almendarez Hernández, de 38.

El hombre presentaba las mayores afectaciones, pues habría quedado prensado entre la unidad y metales del mercado.

“Mi hermano me habló cuando estaba atrapado por el camión, estaba consciente, pero si trae golpes muy fuertes en la columna.

“Él estaba aquí, casi al par de la banqueta haciendo unos manojitos de hierbas, y me alcanzó a llamar”, narró Ángel Almendarez.

Lesionados son trasladados a Hospitales

El comerciante fue trasladado hasta el Hospital Metropolitano, en tanto, su madre fue enviada al nosocomio número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social al resultar con diversos golpes.

Sobre el chofer responsable se confirmó que no se encontraba en el sitio al arribo de las autoridades, y que tampoco llevaba pasajeros.

Otros locatarios que atestiguaron el percance lo observaron huir a pie en el mismo sentido de la circulación. 

“Fue un estruendo grande, grandísimo, todo lo que pudimos ver fue una bola de humo, pero sí vimos salir corriendo a alguien”, platicó Servando Gómez.

Rescatistas realizan maniobras para retirar camión 

El accidente se reportó a las 3:30 de la tarde del domingo, y provocó un despliegue de rescatistas que se prolongó por aproximadamente dos horas.

Y es que el camión quedó ladeado e incrustado en las instalaciones del mercado.

Las maniobras para retirarlo estuvieron coordinadas por personal de Protección Civil municipal y estatal, pues se corría el riesgo del colapso de la marquesina del recinto.

Además de las personas lesionadas, el choque causó cuantiosos daños materiales en los tres locales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_icv_alerta_33689db816
Alertan sobre páginas falsas que ofrecen descuentos en refrendo
choque_san_pedro_c681a600dc
Choque en San Pedro deja tres lesionadas, uno es una menor
Whats_App_Image_2026_01_19_at_7_09_11_PM_b18fc888ff
Apodaca aclara detención de maestro colombiano Leonardo Escobar
publicidad

Últimas Noticias

nl_icv_alerta_33689db816
Alertan sobre páginas falsas que ofrecen descuentos en refrendo
choque_san_pedro_c681a600dc
Choque en San Pedro deja tres lesionadas, uno es una menor
Whats_App_Image_2026_01_19_at_7_09_11_PM_b18fc888ff
Apodaca aclara detención de maestro colombiano Leonardo Escobar
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×