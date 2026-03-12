Inicia reparación en carril exprés de Morones Prieto tras desgaje

El Gobierno del Estado inició los trabajos de reparación en el carril exprés de la Avenida Morones Prieto, luego del desgaje de talud registrado la semana pasada en este punto.

Fue poco antes de las 18:00 horas del jueves cuando trabajadores comenzaron con el levantamiento de la carpeta asfáltica a la altura de la calle Loma Larga, en el tramo afectado junto al cauce del río Santa Catarina.

Al lugar arribó una retroexcavadora con la que se rompió el pavimento en la zona dañada, mientras cuadrillas realizaban labores de limpieza en la barrera de contención que separa la vialidad del río.

El inicio de estas labores ocurre después de la discusión entre autoridades estatales y municipales sobre la reapertura del carril exprés, el cual permanecía cerrado tras el desprendimiento de tierra registrado en días pasados.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos tienen como objetivo reparar la zona afectada y restablecer la circulación en uno de los principales corredores viales del área metropolitana de Monterrey.

