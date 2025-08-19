Cerrar X
Nuevo León

Catea Fiscalía de NL oficinas de Trínitas en San Pedro

La Fiscalía cateó las oficinas de Financiera Trínitas en San Pedro Garza García por denuncias de fraude que ascienden a $275 millones de pesos

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) catean las oficinas de la Financiera Trínitas que están en el piso seis de la Torre Vasconcelos, ubicada en la Avenida José Vasconcelos, número 600, de la colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García.

El cateo inició a las 11:30 de la mañana y obedece, según fuentes allegadas a la investigación, a las ocho denuncias de fraude presentadas formalmente ante la FGJNL que reclaman $275 millones de pesos.

Sin embargo, a Trínitas, que es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), es señalada por defraudar a unas 400 personas que en conjunto habrían depositado unos $2,500 millones de pesos, a las cuales se les dejó de pagar sus intereses y capital entre diciembre y enero pasado. 

La fuente dijo que el cateo es parte de un acto de investigación y es una diligencia ordenada por el ministerio público para integrarla a la carpeta de investigación.

Trínitas fue fundada en el 2010 por el sampetrino Jorge Olvera Rodarte, quien levantaba dinero de inversionistas, principalmente gente de San Pedro, para hacer préstamos a pequeñas y medianas empresas emproblemadas financieramente a las cuales les cobraba altas tasas de interés.

Con esos intereses, Olvera Rodarte le pagaba rendimientos de hasta 19% a los inversionistas de Trínitas.

Sin embargo, según han denunciado los afectados, esto dejó de funcionar desde hace meses.


