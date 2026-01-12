Podcast
Nuevo León

Celebra Guadalupe los 100 años de Doña Gaudencia

El alcalde Héctor García y la presidenta del DIF celebraron el centenario de Doña Gaudencia Torres, ejemplo de esfuerzo, tradición y orgullo guadalupense.

  • 12
  • Enero
    2026

Por ser un ejemplo de la grandeza de la gente de Guadalupe, el alcalde Héctor García y la presidenta del Sistema DIF municipal, Blanca Treviño, celebraron los 100 años de vida de Doña Gaudencia Torres Saucedo, vecina del Fraccionamiento Polanco.

Doña Gaudencia nació el 12 de enero de 1926 y radica en el municipio de Guadalupe desde 1970, año en que contrajo matrimonio con Fortunato Casas Oyervides, con quien formó una familia de 10 hijos.

De oficio costurera, además de dedicarse a la crianza de sus hijos, encontró tiempo para apoyar a su comunidad impartiendo clases, motivo por el cual sus vecinos la recuerdan con cariño y admiración.

Reconocimiento al esfuerzo y la historia

Durante la convivencia, el alcalde destacó que Doña Gaudencia representa el esfuerzo con el que se forjaron las colonias del municipio, al recordar que llegó al sector cuando apenas comenzaba su desarrollo y colaboró activamente en su crecimiento.

Orgullo que trasciende generaciones

María Teresa y María Guadalupe Casas Torres, hijas de la festejada, agradecieron que su madre se mantenga lúcida, recordando anécdotas y vivencias que marcaron la historia familiar.

Señalaron que tanto Doña Gaudencia como su esposo les inculcaron el orgullo de ser guadalupenses, razón por la cual todos sus hijos decidieron permanecer en el municipio.

En el domicilio de la señora Torres Saucedo, el alcalde y su esposa convivieron con la familia y reconocieron el cuidado que le brindan, lo que ha contribuido a que mantenga una buena calidad de vida.

