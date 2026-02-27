Podcast
Reporte Ciudadano
Vacunacion_a35229d03d
Nuevo León

Celebra Santa Catarina brigada de vacunación contra sarampión

El alcalde Jesús Nava señaló que este tipo de brigadas continuarán como parte de las acciones para prevenir brotes y acercar servicios médicos a la población

  • 27
  • Febrero
    2026

Desde temprana hora, largas filas comenzaron a formarse en el estacionamiento de HEB La Puerta, donde se realizó una macrobrigada de vacunación contra el sarampión y otras enfermedades, ante la respuesta de cientos de habitantes de Santa Catarina.

La jornada fue organizada por el municipio en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y permitió que niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad iniciaran o completaran su esquema de vacunación.

Durante el operativo participaron médicos y enfermeras del IMSS, de la Clínica Municipal y de la Dirección de Salud, quienes aplicaron más de 1,000 vacunas a 640 personas.

Vacunacion

Además de la inmunización contra el sarampión, también se aplicaron dosis de TD, DPT, hexavalente, rotavirus, influenza y COVID-19, ampliando la cobertura para distintos grupos de edad.

El alcalde Jesús Nava Rivera señaló que este tipo de brigadas continuarán como parte de las acciones para prevenir brotes y acercar servicios médicos a la población.

Las autoridades informaron que durante marzo se instalarán nuevos módulos en distintos puntos del municipio, incluidos esquemas Drive Thru en centros comerciales y una próxima macrobrigada en la Unidad Deportiva Vado Montaña.


