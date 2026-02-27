Podcast
Nuevo León

Respalda Países Bajos a Nuevo León como sede mundialista

Los representantes neerlandeses constataron los preparativos logísticos y de coordinación que se realizan en la entidad de cara a la justa mundialista

  • 27
  • Febrero
    2026

A poco más de cuatro meses del arranque de la Copa del Mundo, representantes de Países Bajos visitaron Nuevo León y confirmaron que la entidad avanza en la organización para ser sede del torneo en 2026.

El gobernador Samuel García, recibió en Palacio de Gobierno a Martin van Ginkel, líder de proyecto de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), así como al embajador del Reino de los Países Bajos en México, André Driessen.

Constatan avances logísticos y de coordinación

Durante el encuentro, los representantes neerlandeses constataron los preparativos logísticos y de coordinación que se realizan en la entidad de cara a la justa mundialista, en la que Nuevo León será una de las sedes oficiales.

“Estamos listos para el Mundial. Ya estamos a 4 meses, 105 días para tener el Mundial más grande en la historia de FIFA aquí en Nuevo León, preparándonos y recibiendo, por supuesto, a los países que van a estar por acá”, expresó el mandatario estatal.

Analizan posible cuarto partido en el Estadio BBVA

García adelantó que la selección de Países Bajos podría disputar un cuarto partido en territorio nuevoleonés, en el Estadio BBVA, casa de los Rayados, y aseguró que buscarán convertir al estado en una “marea naranja” para apoyar al conjunto europeo.

“Estamos listos para pintar Nuevo León naranja, tener un récord Guinness del mayor número de fans naranjas apoyando a Holanda, se van a sentir en casa”, señaló.

Participan autoridades estatales y equipo de la KNVB

En la reunión también participaron autoridades estatales y municipales vinculadas a economía, turismo y organización del Mundial, así como integrantes del equipo de marketing y boletaje de la KNVB.


