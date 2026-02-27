Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Niega Seguridad de Nuevo León agresiones a pasantes en Linares

El secretario atribuyó las versiones sobre presuntos hechos de inseguridad a información falsa difundida en redes sociales, en medio del contexto nacional

  • 27
  • Febrero
    2026

Tras las denuncias realizadas por pasantes de medicina en el municipio de Linares, quienes señalaron haber sido víctimas de hechos de inseguridad, el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, descartó que se haya registrado algún incidente relacionado con este sector.

El funcionario estatal aseguró que, luego de los señalamientos difundidos, se estableció comunicación directa con autoridades del sector salud, quienes son los responsables de coordinar y respaldar a los estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en distintas regiones del estado.

“Se tuvo contacto con el área del sector salud quien es quien apoya a los estudiantes que están haciendo ya sus prácticas profesionales; no se registró ningún incidente que tuviera que ver con este sector”, afirmó Escamilla al término de la reunión de seguridad en el Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Gerardo Escamilla

El secretario atribuyó las versiones sobre presuntos hechos de inseguridad a información falsa difundida en redes sociales, en medio del contexto nacional que se vivió el pasado domingo tras la captura de “El Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

No obstante, aclaró que lo ocurrido en Linares ese mismo día no estuvo relacionado con dichos acontecimientos y que se trató de un hecho aislado en una zona despoblada.

El funcionario se refirió al incendio de un camión registrado sobre la carretera a Cerro Prieto, a la altura del sector El Cascajoso.

“Desafortunadamente, como fuimos todos testigos, el pasado domingo circuló en redes sociales mucha desinformación, información falsa y en algunos de los casos, es importante mencionar que Nuevo León no tuvo ninguna situación importante; lo que sucedió en Linares fue en una zona completamente despoblada que se atendió de manera importante. Seguiremos en contacto con los estudiantes para que tengan esa percepción de seguridad”, puntualizó el secretario.


