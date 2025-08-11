Cerrar X
Nuevo León

Celebran 25 Aniversario del Concurso del Novillo Gordo en Linares

Con 84 ejemplares y 18 ganaderías, el certamen reunió a líderes del sector y destacó el impulso a la genética y engorda del ganado en el estado

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL), Noel Ramírez Mejía, acompañado de integrantes de la Mesa Directiva, participó como invitado especial en la conmemoración del 25° Aniversario del Concurso del Novillo Gordo de Linares, evento organizado por el Comité del Novillo Gordo con el respaldo de la Asociación Ganadera Local de Linares.

El certamen reunió a 18 ganaderías que presentaron 84 ejemplares con un peso promedio de 600 kilogramos. Esta competencia, considerada una de las más importantes de la región, impulsa la mejora genética, la calidad en la engorda y reconoce el trabajo de los productores pecuarios.

El ambiente fue 100% familiar, fomentando la convivencia y el fortalecimiento de los lazos entre ganaderos y comunidad.

En el presídium estuvieron Gerardo Guzmán González, Alcalde de Linares; Noel Ramírez Mejía, Presidente de la UGRNL; Fernando R. Saldaña García, Presidente de la Asociación Ganadera Local de Linares; Guillermo Saavedra Quintanilla, Presidente del Comité del Novillo Gordo; Luis Marroquín, Presidente de la Asociación Beefmaster; Ignacio Castellanos Amaya, Diputado local y Consejero de la UGRNL; Jorge Cantú Valderrama, Consejero de la UGRNL; Horacio González Garza, Secretario de la UGRNL; Jorge Villarreal Salinas, Tesorero de la UGRNL; Fermín Montes Cavazos, impulsor histórico del certamen.

Del Comité del Novillo Gordo también participaron Geraldo Reyes Iracheta, Secretario, y Sergio Torres, Tesorero, quienes junto a su equipo han mantenido el prestigio y la calidad del concurso durante sus 25 ediciones.

La UGRNL reconoció y felicitó públicamente a la comitiva organizadora y a la Asociación Ganadera Local de Linares por su compromiso con la promoción de la ganadería regional, subrayando que este tipo de eventos fortalecen al gremio y aportan al desarrollo económico y social del sur de Nuevo León.


